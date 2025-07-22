Новинка в лаборатории МЭИ: студенты теперь работают с платами, которых раньше не было

В МЭИ установили отечественные микроконтроллеры MIK32 Амур для обучения студентов

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В лаборатории микропроцессорной техники МЭИ теперь можно найти то, что ещё недавно было редкостью — современные отечественные микроконтроллеры для обучения студентов. Отладочные платы на базе MIK32 Амур — разработки компании "Микрон" — уже внедрены в учебный процесс.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Evgeny Pelevin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Студент МФТИ на лабораторной работе

Как это повлияло на обучение

Кафедра промышленной электроники МЭИ провела масштабную модернизацию: обновили стенды, добавили новое оборудование, в том числе платы с MIK32 Амур. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с "Микроном" — крупнейшим производителем микроэлектроники в России.

Теперь у студентов есть доступ к инструментам, которые раньше были лишь в промышленности. Они могут не просто изучать микроконтроллеры по теории, а работать с ними на практике — на настоящих образцах, произведённых в стране.

Почему это важно

Ректор МЭИ Николай Рогалев подчеркнул значимость таких изменений:

"Это даёт возможность создавать прочный фундамент для укрепления суверенитета России в области эксплуатации и разработки электроники на базе отечественных контроллеров".

Сегодня, когда цифровая инфраструктура стремительно развивается, особенно важно, чтобы молодые специалисты владели не только теорией, но и практикой. Выпускники МЭИ теперь осваивают сразу несколько видов микроконтроллеров и выходят на рынок труда уже готовыми к реальным задачам.

Что дальше

MIK32 Амур — не просто плата, а шаг к самостоятельности в критически важной области. И если такие практики будут внедряться в других вузах, Россия получит поколение инженеров, готовых разрабатывать и внедрять собственные технологии на базе своих же решений.

Уточнения

Микроконтро́ллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема для программного управления электронными устройствами.

