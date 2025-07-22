Тепло не дойдёт до Арктики: найден невидимый барьер в океане

Теплые воды Атлантики всё активнее устремляются к северу. Однако Баренцево море остаётся холодным, словно его защищает невидимый барьер. Что мешает теплому течению обогреть российскую Арктику?
Учёные выяснили, что в северо-восточной части Баренцева моря и в районе желоба Святой Анны существует мощный охлаждающий механизм. Именно он мешает теплым атлантическим водам проникать в российскую Арктику.
Механизм был обнаружен при анализе океанографических данных, собранных за почти полвека — с 1977 по 2024 год. Эти регионы критичны для водообмена между Атлантикой и Северным Ледовитым океаном.
Когда в Арктике формируется морской лёд, из толщи воды вытесняется пресная составляющая. Оставшаяся жидкость становится более солёной и тяжёлой. Такие воды быстро охлаждаются и опускаются на дно, эффективно сдерживая продвижение тёплого атлантического потока в глубинные слои.
"Этот механизм с начала XXI века активно препятствует распространению тепла из Атлантики в восточные районы российской Арктики", — подчёркивает Александр Осадчиев, главный научный сотрудник МФТИ.
Теплое течение могло бы значительно повысить продуктивность Баренцева и Карского морей. Но открытие говорит об обратном.
"Баренцево море — важнейший район рыбного промысла. Мы проверили, может ли атлантическое потепление усилить биоразнообразие в регионе. Результаты показывают, что обнаруженный механизм этому мешает — по крайней мере, в ближайшие годы", — объясняет Зинаида Забудкина, младший научный сотрудник МФТИ.
Учёные подчеркивают: полученные данные помогут более точно прогнозировать ледовую обстановку на Северном морском пути и формировать стратегии для рыболовства и логистики в Арктике. Особенно это важно в условиях глобального потепления, когда изменения могут происходить стремительно и неожиданно.
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