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Киты под контролем: кто помогает учёным в Арктике — вы не поверите

На побережье Кольского полуострова выбрано место для изучения китов — ИПЭЭ РАН
1:32
Наука

На побережье Кольского полуострова может появиться новая научная точка для наблюдения за китами. Это не просто идея — уже начаты реальные исследования, и в них помогает необычный участник.

горбач, горбатый кит
Фото: Wikimedia Commons by Jkrauska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
горбач, горбатый кит

Почему именно Ура-губа

"Ура-губа — удобное и малоосвоенное место. Туристов здесь меньше, чем в Териберке, а выйти в море отсюда легко", — объясняет Александра Семёнова из фонда "Природа и люди".

Здесь планируют создать наземную базу для наблюдений и проводить в море фотограмметрию, забор биопсии и установку маячков на китов.

Собака, которая чувствует китов

В этом году к работе снова подключили Джек-рассел-терьера по кличке Жужа. Она уже участвовала в экспедиции в Охотском море, а теперь помогает в Баренцевом. Там, кроме горбатых китов, водятся косатки, киты Минке, морские свиньи и другие редкие виды.

"С первого дня Жужа показала отличную реакцию, несмотря на качку и отсутствие визуального контакта. Она "сделала стойку", едва почувствовав запах китов", — делится впечатлениями младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.

Зачем это нужно

Ученые хотят научить Жужу различать виды морских млекопитающих и искать экскременты китов. Это ценный биоматериал — он помогает понять рацион животных, уровень гормонов и наличие паразитов. Но найти его в открытом море крайне сложно.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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