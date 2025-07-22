Разработан прибор, который спасёт реактор от аварии — подробности проекта

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Новосибирский институт ускорил осмотр сборок ядерного топлива для НЗХК
2:07
Наука

Что если проверка сложнейших компонентов атомного реактора займёт не часы, а всего 10 минут? В Новосибирске разработали именно такую систему — и она уже готова к работе.

Островец атомная станция, Островецкий район, Гродненская область, Беларусь
Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Островец атомная станция, Островецкий район, Гродненская область, Беларусь

Что такое ТВС и зачем их проверяют

Тепловыделяющая сборка (ТВС) — сердце любого ядерного реактора. Это сложная конструкция с каналами до 4,5 м длиной и всего 1 см в диаметре. По этим трубкам проходит ядерное топливо, и от их состояния напрямую зависит безопасность станции.

Раньше каждый канал проверяли вручную — при помощи эндоскопа. Долго, неудобно и небезопасно.

Как работает новая система

В Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН создали комплекс, который меняет правила игры. Он одновременно сканирует 18 направляющих каналов и центральную трубу ТВС.

«Наш комплекс позволяет значительно сократить время проверки и упростить процесс», — рассказали в институте.

Ключевые особенности:

  • До 19 зондов одновременно.
  • Автоматическое сохранение данных.
  • Углы обзора не менее 90°.
  • Непрерывная работа 24/7.
  • Полный осмотр ТВС — менее 10 минут.

Кто будет использовать технологию

Система создана для Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК), поставляющего топливо для 6% энергетических реакторов мира. Это ключевой игрок не только в России, но и на международной арене.

Почему это важно

Ядерная энергетика — сфера, где мелочи не бывает. Надёжность и точность осмотра ТВС — критично важные параметры. Новая система не просто экономит время, но и систематизирует контроль, сводя человеческий фактор к минимуму.

«Технологии комплекса обеспечивают безопасность ядерного топлива — а значит, и всей атомной энергетики», — подчёркивают разработчики.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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