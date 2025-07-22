Можно ли сегодня считать страну по-настоящему независимой, если она зависит от чужих микрочипов? Ответ очевиден — нет. Именно поэтому в России настал момент, когда нужно не просто говорить о технологическом суверенитете, а создавать его основную опору — собственное производство микропроцессоров.
Генеральный директор ИНЭУМ им. И. С. Брука Александр Ким уверен: стране нужна полноценная фабрика по выпуску высокопроизводительных микропроцессоров. Причём не экспериментальная, как в случае с процессорами "Эльбрус", а масштабное производство, способное закрыть внутренний спрос — от бытовых ПК до военных и космических систем.
"Я убежден, что в стране должна быть организована полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, включая кристаллы и подложки", — подчеркнул Ким.
Новая площадка должна работать с актуальными архитектурами вроде Эльбрус, используя технологии, максимально приближенные к международным стандартам. Это обеспечит конкурентоспособность и независимость от внешних поставок.
По словам Кима, мы живём в эпоху, когда именно вычислительная техника определяет судьбы стран. Мощность, распространённость и производственная самостоятельность становятся стратегическим ресурсом.
"Стране необходим полный отечественный жизненный цикл вычислительной техники — от архитектуры ядер процессоров до химии для печатных плат", — заявил он.
Сегодня вопрос уже не в том, нужна ли такая фабрика — вопрос в сроках и приоритетах. Чем раньше начнётся строительство, тем быстрее Россия сможет опереться на собственные мощности в цифровой сфере.
Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté - верховная власть, верховенство, господство, suprema potestas) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.