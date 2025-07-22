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Суверенитет на кристалле: зачем России своя фабрика микропроцессоров

Гендиректор ИНЭУМ заявил о необходимости фабрики микропроцессоров в России
1:55
Наука

Можно ли сегодня считать страну по-настоящему независимой, если она зависит от чужих микрочипов? Ответ очевиден — нет. Именно поэтому в России настал момент, когда нужно не просто говорить о технологическом суверенитете, а создавать его основную опору — собственное производство микропроцессоров.

Микропроцессор
Фото: https://commons.wikimedia.org by X-Javier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Микропроцессор

Необходимость, а не опция

Генеральный директор ИНЭУМ им. И. С. Брука Александр Ким уверен: стране нужна полноценная фабрика по выпуску высокопроизводительных микропроцессоров. Причём не экспериментальная, как в случае с процессорами "Эльбрус", а масштабное производство, способное закрыть внутренний спрос — от бытовых ПК до военных и космических систем.

"Я убежден, что в стране должна быть организована полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, включая кристаллы и подложки", — подчеркнул Ким.

Что должна уметь эта фабрика

Новая площадка должна работать с актуальными архитектурами вроде Эльбрус, используя технологии, максимально приближенные к международным стандартам. Это обеспечит конкурентоспособность и независимость от внешних поставок.

Суверенитет начинается с микроуровня

По словам Кима, мы живём в эпоху, когда именно вычислительная техника определяет судьбы стран. Мощность, распространённость и производственная самостоятельность становятся стратегическим ресурсом.

"Стране необходим полный отечественный жизненный цикл вычислительной техники — от архитектуры ядер процессоров до химии для печатных плат", — заявил он.

От слов к делу

Сегодня вопрос уже не в том, нужна ли такая фабрика — вопрос в сроках и приоритетах. Чем раньше начнётся строительство, тем быстрее Россия сможет опереться на собственные мощности в цифровой сфере.

Уточнения

Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté - верховная власть, верховенство, господство, suprema potestas) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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