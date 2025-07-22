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Маленькие мутации — большие проблемы: что покажет новый тест

Генетики из Копенгагенского университета создали тест для прогнозирования ожирения у детей
2:21
Наука

Ожирение уже давно перестало быть исключительно взрослой проблемой. Всё чаще оно проявляется у детей, и предотвратить его становится особенно важно. Удивительно, но теперь медицина получила в руки по-настоящему мощный инструмент.

генетический тест для точной оценки риска развития ожирения у ребенка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Governo do Estado de São Paulo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
генетический тест для точной оценки риска развития ожирения у ребенка

Новый уровень генетического прогноза

Международная группа генетиков разработала тест, способный с высокой точностью определить предрасположенность ребёнка к ожирению во взрослой жизни. Он анализирует набор небольших мутаций в ДНК и уже на ранних этапах может подсказать: стоит ли волноваться родителям.

"Наш подход значительно точнее прежних генетических тестов, — говорит профессор Рут Лоос из Копенгагенского университета. — Это важный шаг на пути к тому, чтобы такие тесты стали использоваться в клинической практике".

Миллионы данных — ради одной цели

Основой для новой методики стали данные генома более 5 миллионов добровольцев. Учёные оценили влияние свыше 1,3 миллиона распространённых вариаций в ДНК, связанных с риском набора лишнего веса. Выяснилось, что тысячи малозаметных мутаций могут влиять на склонность к тяжёлым формам ожирения. Тест позволяет с вероятностью около 80% определить такую предрасположенность.

Почему это важно именно для детей

Особая ценность метода — в его применимости к детям младшего возраста. Предсказание риска ожирения до 5 лет даёт врачам время на вмешательство: можно скорректировать рацион или образ жизни, пока другие факторы (стресс, гормоны, окружающая среда) ещё не начали влиять.

"Наш тест позволяет выявить склонность к ожирению у ребёнка ещё до того, как начнут действовать внешние факторы. Это даёт шанс вовремя изменить поведение или питание и снизить риски", — подчёркивает доцент Рулоф Смит из того же университета.

Удвойте точность прогнозов

Совмещение анализа ДНК с оценкой привычек, рациона и среды проживания ребёнка повышает точность прогноза в два раза. Именно этот комплексный подход даёт реальную возможность предотвратить ожирение, а не просто бороться с его последствиями.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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