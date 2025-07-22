Зима в Арктике исчезает: что сейчас происходит на Шпицбергене

На Шпицбергене образовались озёра из талой воды — исследование Лондонского университета

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Снег зимой становится редкостью на архипелаге Шпицберген. Вместо привычной снежной стужи — дожди, а лед уходит под потоками воды. Всё это происходит в самый разгар арктической зимы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Siri Uldal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зимний климат Шпицбергена

Средняя температура в феврале этого года оказалась выше нормы на целых 12 градусов Цельсия. В результате большую часть месяца осадки шли в виде дождя, а не снега. Ученые из Лондонского университета Королевы Марии оказались на месте — и были шокированы увиденным.

"Мы хотели собрать пробы свежего снега. За две недели нам удалось сделать это всего один раз — все остальное время шли дожди", — рассказала исследователь Лаура Монкайо.

Радикальные климатические сдвиги

Ученые подчеркивают: это не случайная аномалия, а системный сдвиг. Зимний климат архипелага меняется стремительно. Температуры всё чаще остаются выше нуля даже в разгар зимы.

"Переход через ноль — не просто аномалия. Это признак глубоких изменений климата Арктики", — говорится в исследовании.

Такие потепления нарушают ледообразование, меняют круговорот питательных веществ, пробуждают микробы и провоцируют цветение водорослей.

Озера среди зимы и "просыпающаяся" тундра

В районе Ню-Олесунна появились огромные озера из талой воды. Там, где раньше господствовал лед, теперь цветут водоросли и прорастают растения. Земля "просыпается" в самый неподходящий сезон.

Специалисты изучили образцы сохранившегося льда и сделали тревожный вывод: происходящее — результат не разового скачка температуры, а новой климатической нормы.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

