Дожди не утихнут: подробный прогноз на неделю

Аномальная жара сменилась непрекращающимися ливнями. Циклон, захвативший столичный регион, уже затопил улицы, тоннели, подземные переходы и стоянки. Водители оказались в ловушке, автомобили глохнут в воде, а пешеходы вынуждены пробираться через настоящие реки на улицах мегаполиса.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дождь в Москве

Синоптик Александр Ильин, как пишет "Царьград", предупреждает: расслабляться рано. Осадки сохранятся минимум до пятницы, а в ближайшие два дня ожидается особенно интенсивный дождь.

Прогноз на неделю

Понедельник–вторник — проливные дожди, возможны грозы и порывы ветра. Улицы могут снова оказаться затоплены.

Среда–четверг — осадки будут кратковременными, местами слабые. Возможно временное улучшение, но зонт лучше не убирать.

Пятница — наступит перелом: дожди прекратятся, появится солнце.

Выходные — ожидается ясная, тёплая и сухая погода. Подходящее время для прогулок и отдыха на природе.



Температура и ветер

Несмотря на циклон, температурный режим остаётся в пределах климатической нормы для июля: днём +23…+25°C, ночью — около +17°C. Повышения или резкого похолодания не ожидается.

Ветер пока умеренный, временами порывистый, преимущественно северо-западный. К выходным стихнет и сменится на слабый переменных направлений — хорошая новость для тех, кто устал от непогоды.

Власти просят жителей по возможности избегать затопленных участков, не парковать автомобили в низинах и быть осторожными на дорогах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но масштабы дождей создают серьёзную нагрузку на инфраструктуру.