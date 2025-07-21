Дожди не утихнут: подробный прогноз на неделю

Аномальная жара сменилась непрекращающимися ливнями. Циклон, захвативший столичный регион, уже затопил улицы, тоннели, подземные переходы и стоянки. Водители оказались в ловушке, автомобили глохнут в воде, а пешеходы вынуждены пробираться через настоящие реки на улицах мегаполиса.
Синоптик Александр Ильин, как пишет "Царьград", предупреждает: расслабляться рано. Осадки сохранятся минимум до пятницы, а в ближайшие два дня ожидается особенно интенсивный дождь.
Прогноз на неделю
Понедельник–вторник — проливные дожди, возможны грозы и порывы ветра. Улицы могут снова оказаться затоплены.
Среда–четверг — осадки будут кратковременными, местами слабые. Возможно временное улучшение, но зонт лучше не убирать.
Пятница — наступит перелом: дожди прекратятся, появится солнце.
Выходные — ожидается ясная, тёплая и сухая погода. Подходящее время для прогулок и отдыха на природе.
Температура и ветер
Несмотря на циклон, температурный режим остаётся в пределах климатической нормы для июля: днём +23…+25°C, ночью — около +17°C. Повышения или резкого похолодания не ожидается.
Ветер пока умеренный, временами порывистый, преимущественно северо-западный. К выходным стихнет и сменится на слабый переменных направлений — хорошая новость для тех, кто устал от непогоды.
Власти просят жителей по возможности избегать затопленных участков, не парковать автомобили в низинах и быть осторожными на дорогах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но масштабы дождей создают серьёзную нагрузку на инфраструктуру.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.