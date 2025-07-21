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3000 лет без свинца: в Иране нашли подводку для глаз с инновационной формулой железного века

Безопасная и модная: что знали о косметике женщины железного века в Иране
3:23
Наука

Археологи в Иране сделали сенсационное открытие — уникальную подводку для глаз, изготовленную около 3000 лет назад. Этот косметический продукт, найденный в могильнике Кани Котер, представляет собой редчайший пример туши железного века, в составе которой не было свинца, что разительно отличает её от аналогичных средств того времени.

Макияж глаз
Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Макияж глаз

Датируемая VII-IX веками до н. э., подводка изготавливалась на основе графита и оксида марганца, что делает её первым известным примером подобного рецепта в истории археологии. Результаты анализа опубликованы в журнале Archaeometry и уже вызвали интерес не только у археологов, но и у историков науки, химиков и даже современных косметологов.

Подводка была найдена в небольшом керамическом сосуде, содержащем тонкую чёрную пудру. По мнению исследователей, подобная косметика использовалась представительницами местной элиты, как элемент самовыражения, статуса и эстетики. Мерцающий металлический блеск придавался за счёт микроструктуры минералов — и, судя по всему, считался особенно престижным.

Это открытие проливает свет на то, как представители древних обществ воспринимали красоту, идентичность и социальное положение, используя передовые по тем временам материалы и рецептуры.

Что делает находку особенно важной — это отсутствие свинца в составе. В Древнем Египте и Месопотамии в косметике традиционно использовались свинцовые соединения, которые могли быть токсичными при длительном использовании. Иранская же формула свидетельствует о высокой степени технологической адаптации и осторожности в выборе ингредиентов. Использование местных минеральных ресурсов подчеркивает находчивость и адаптивность восточноиранских сообществ на границе Ассирийской империи.

Могильник Кани Котер находится в регионе, не входившем напрямую в состав крупных держав, таких как Ассирия или Мидия. Тем не менее, местные общины не просто перенимали традиции, но и разрабатывали собственные формы культурного и технологического самовыражения. Это говорит о высокой культурной самостоятельности и региональном прогрессе, ранее недооцениваемом в исторической науке.

Современная наука всё чаще рассматривает археологические находки не только как предметы быта, но и как носители мировоззрения, привычек и даже эмоций. Подводка для глаз из железного века стала окном в повседневность, позволив реконструировать не только внешний облик женщин той эпохи, но и их отношение к телу, красоте и статусу.

Впервые найденная формула может стать отправной точкой для пересмотра взглядов на косметические практики древнего Ирана, расширяя границы наших знаний о химии, эстетике и культурных ценностях прошлого.

Археологическая находка из Ирана — не просто древний сосуд с пудрой, а уникальное свидетельство интеллектуальной, технологической и эстетической зрелости древних обществ. Косметика, которой пользовались женщины железного века, открывает новую главу в изучении истории красоты и культурной изобретательности.

Уточнения

Желе́зный век — эпоха в преистории и истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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