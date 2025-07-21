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Эта незаметная функция Android может спасти вас от взлома

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2:07
Наука » Технологии » Связь

Антивирусные программы на смартфонах не могут обеспечить полной защиты, особенно если вирус написан специально под конкретного пользователя. Как рассказал Pravda.Ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, антивирус на смартфоне не всегда гарантирует защиту от вредоносных программ. 

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

"Антивирус работает только на известных и распространенных вирусах", — пояснил Курочкин.

Он подчеркнул, что если вредоносная программа разработана с нуля и направлена на конкретную цель, антивирус может не среагировать на нее. В этом случае срабатывают только базовые механизмы — например, тревога по поводу сетевой активности, но полной защиты ждать не стоит.

"Если какие-нибудь пионеры написали программу, следящую за вашими эсэмэсками в мобильном банке, и антивирус его не знает, он, конечно, может ругнуться, что-то какая-то сетевая активность, но конкретно он вас не спасет от неизвестных вирусов", — добавил специалист.

Он также отметил различие в системах безопасности между Android и iPhone. По его словам, устройства на iOS изначально более защищены от внешнего вмешательства.

"На Айфонах по умолчанию все запрещено. И только то, что прошло модерацию и прочее. Там тоже есть, конечно, лазейки, но вероятность крайне мала", — отметил Курочкин.

В Android, напротив, пользователь может установить приложение практически откуда угодно, что повышает риск заражения.

"В Андроиде есть кнопочка 'Запретить установку приложений со сторонних ресурсов'. Тогда они будут устанавливаться только из официального Google-магазина", — рассказал эксперт.

Однако даже эта функция не является абсолютной защитой, так как ее можно легко отключить вручную.

Он подчеркнул, что даже антивирус не способен полностью защитить пользователя, если тот игнорирует базовые принципы цифровой гигиены. Главный совет — устанавливать приложения только из официальных магазинов и избегать перехода по сомнительным ссылкам.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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