Маска, саркофаги и амулеты: как готовили Тутанхамона к вечной жизни

Колесница из чистого золота и 130 тростей: кем был на самом деле молодой фараон

4:02 Your browser does not support the audio element. Наука

С 19 июля в Кузбасском музее изобразительных искусств проходит выставка, способная перенести посетителей на тысячи лет назад, во времена правления одного из самых загадочных фараонов Древнего Египта — Тутанхамона.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_the_funerary_mask_of_Tutankhamun_(4888400644).jpg by Merce Маска Тутанхамона

Экспозиция «Сокровища гробницы Тутанхамона», как пишет издание "Сiбдепо", предлагает репродукции уникальных артефактов, найденных в его захоронении. Это не только историческая реконструкция, но и погружение в атмосферу загадочности, мистики и культурной глубины.

Гробницу юного фараона обнаружили в 1922 году в Долине царей британский исследователь Говард Картер и лорд Карнарвон. Найденные сокровища стали мировой сенсацией. Однако оригиналы реликвий разбросаны по музеям мира, и выставка в Кемерове представляет их точные копии — от погребальной маски до мебели, ювелирных изделий и воинских атрибутов.

Хотя на статуях и барельефах Тутанхамон изображён как юный, красивый правитель, в действительности он страдал от серьёзных генетических нарушений. Учёные связывают это с династическими браками — в Египте фараон считался богом, и его природа "небожителя" исключала браки с простыми смертными.

Эксперты сообщают: у Тутанхамона был искривлён позвоночник, заячья губа и некроз тканей, а передвигался он с помощью трости — в его гробнице нашли 130 штук, как символ необходимости и королевской силы.

Особое внимание уделено древнеегипетским ювелирным изделиям — в то время украшения носили мужчины, а создавали их из золота, драгоценных камней и редкого материала — природного стекла. Такое стекло могли создавать молнии или метеориты, ударяясь о песок, придавая украшениям сакральную ценность.

В экспозиции можно увидеть золотую колесницу, щиты с изображением врагов Египта и символические сцены победы. Оружие и доспехи фараона, скорее всего, носили церемониальный характер — изображения на них несли в себе ритуальное значение, подчёркивая божественную природу правителя.

Одним из трогательных элементов выставки стал золотой трон с изображением Тутанхамона и его жены Анхесенамон. Вопреки политическим бракам того времени, их союз считают любовным. На миниатюрах она наносит ему благовония, а в гробнице найден локон её волос, хранившийся в отдельном ящике — как символ стремления быть вместе даже после смерти.

Мумификация — отдельная глава. Египтяне считали, что для жизни после смерти нужно сохранить тело. Процесс включал удаление мозга (он, по их мнению, был бесполезен), сушку с помощью соли и песка, и обмотку бинтами с амулетами. В гробнице Тутанхамона нашли два ложа: одно посвящено богине Аммут, другой — корове Мехетурет, которая в мифах вынесла Солнце из первозданного хаоса.

Царя помещали в четыре саркофага, заключённых один в другой. Первый — из золота, второй — из дерева с позолотой, третий — в ковчег, который закрывали массивной крышкой. Аналогов этим саркофагам в мире не сохранилось.

Погребальная маска Тутанхамона — апогей мастерства и эстетики. Лицо юного царя изображено идеализированным: золотая кожа, совершенные черты и символы власти. Это не просто портрет, а олицетворение бога, которому поклонялись и в жизни, и после.

Посетить выставку можно до 23 ноября. Это шанс не просто увидеть богатства одной из самых загадочных цивилизаций, но и прикоснуться к её тайнам, которые продолжают волновать умы вот уже сто лет после великого открытия.

Уточнения

Тутанхамо́н (Тутанхато́н) (копт. Ⲧⲟⲩⲧⲁⲛⲭⲁⲙⲱⲛ) — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э.

