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Не вирус и не айсберг: Арктика готовит ещё большую угрозу для всего человечества

Ртуть в вечной мерзлоте Арктики может вызвать экологическую катастрофу
4:05
Наука

Арктика — одна из самых уязвимых зон на планете, которая теперь в центре внимания ученых, после того как они обнаружили "гигантскую ртутную бомбу", которая может оказать серьезное влияние на глобальную экосистему. Речь идет о накопленных в вечной мерзлоте ртути, которая, с наступлением тепла и таянием льдов, может выйти в атмосферу, вызывая экологический катастрофический эффект.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Это открытие сделано командой ученых из Университета Южной Калифорнии, возглавляемой профессором Джошем Уэстом. В своем исследовании они проанализировали пробы трёхметрового слоя вечной мерзлоты в реке Юкон, который в настоящее время подвергается таянию. Команда использовала спутниковые данные, чтобы выяснить, как с размытиями берегов рек происходит выброс значительного количества ртути.

Ртуть в Арктике: токсичная угроза нарастает

Сейчас, по мнению экспертов, ртуть, выбрасываемая в атмосферу, не представляет немедленной угрозы для здоровья. Однако последствия этого явления могут накапливаться со временем, становясь всё более опасными. Главная угроза заключается в том, что металл, попав в экосистему, накапливается в пищевой цепочке, особенно в рыбе и дичи, которые люди потребляют.

"Арктика, возможно, является хранителем гигантской ртутной бомбы, которая готова взорваться", — утверждают ученые.

Дело в том, что ртуть поступает в Арктику, где накапливается в грунте и водоемах. Этот металл, опасный для всего живого, теперь представляет собой огромную угрозу не только для природы региона, но и для всего человечества, поскольку его воздействие будет усиливаться с течением времени.

Как ртуть попадает в экосистему

Ртуть, как и многие другие токсичные вещества, имеет свойство накапливаться в различных элементах экосистемы. Сначала она поглощается растениями, затем эти растения умирают и становятся частью почвы. Именно с размыванием почвы вдоль рек, происходящим из-за таяния вечной мерзлоты, начинается процесс высвобождения ртути в окружающую среду.

Этот процесс имеет опасные последствия. Он не только загрязняет воду и воздух, но и становится опасным для человека. Особенно это касается местных жителей, которые традиционно употребляют рыбу и дичь, обитающую в водоемах, загрязненных ртутью. С каждым годом эта угроза может только увеличиваться, если не будут приняты срочные меры для защиты экосистемы Арктики.

Глобальные последствия

Ученые подчеркивают, что ртуть, накопленная в Арктике, уже оказывает воздействие на океаны, почвы и атмосферу. Вода в реках Арктики уже поглощает значительные объемы этого металла, что может сказаться не только на здоровье местных жителей, но и на глобальной экологии. По мере повышения температуры и таяния льдов ситуация будет только ухудшаться.

Необходимы срочные меры по предотвращению дальнейшего загрязнения, в том числе остановка разрушения экосистем, которое происходит из-за таяния вечной мерзлоты. Кроме того, ученые утверждают, что нужно более детально изучить процессы, как эрозия и захоронение ртути в почвах, чтобы понять всю масштабность угрозы.

Арктика как индикатор глобальных изменений

Арктика становится своего рода "лакмусовой бумажкой" для всей планеты. То, что происходит в этом регионе, может быть предвестником того, что ждет нас в других частях мира, если глобальное потепление продолжится. Ртуть — это только один из множества факторов, которые могут изменить экологическую картину на планете.

Если же ситуация не изменится, и меры по сохранению экосистемы Арктики не будут приняты, то человечество столкнется с ещё более серьёзными последствиями, чем сегодня.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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