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Древние гурманы: у неандертальцев были свои предпочтения в еде

Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
2:37
Наука

Ученые сделали открытие, свидетельствующее о том, что еще у древних людей существовали индивидуальные кулинарные предпочтения.

у костра
Фото: Вадим Савицкий
у костра

Изучая костные останки животных, найденные в двух пещерах на севере Израиля, археологи выяснили, что неандертальцы, проживавшие в одно и то же время, применяли различные методы разделки одних и тех же животных.

"Это указывает на то, что в популяции неандертальцев существовали отдельные группы, отличающиеся в своем поведении, в том числе и в вопросах, связанных с обеспечением выживания", — утверждает Анаэль Жалон из Еврейского университета в Иерусалиме, ведущий автор исследования.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, Жалон и его коллеги представили результаты анализа следов на 249 костных фрагментах возрастом от 70 до 50 тысяч лет, обнаруженных в пещере Амуд, и 95 фрагментах возрастом от 60 до 50 тысяч лет из пещеры Кебара.

Пещеры, расположенные примерно в 70 километрах друг от друга, служили неандертальцам зимними убежищами. Известно, что обе группы использовали схожие орудия труда из кремня.

Анализ останков, извлеченных из пещер в 1990-х годах, подтвердил предыдущие выводы о преобладании обожженных и раздробленных образцов в пещере Амуд. Рацион обеих групп состоял преимущественно из горных газелей и ланей.

Новый анализ позволил обнаружить, что в пещере Кебара чаще встречались кости крупных животных, таких как зубры. Однако, по словам Яллон, образцы из Кебары было легче идентифицировать, либо неандертальцы из Амуда могли разделывать крупных животных в другом месте.

Детальное изучение следов порезов на 43 и 34 костных образцах из пещер Амуд и Кебара соответственно выявило ряд различий между ними.

Некоторые различия были связаны с видом животного или частью тела, подвергавшейся разделке, но не все различия объяснялись этими факторами.

"Даже при сравнении только газелей и их длинных костей, мы видим, что на костях из Амуда больше пересекающихся следов от порезов и меньше прямых, но больше изогнутых", — пояснил Джаллон.

Ученые предложили несколько возможных объяснений, включая использование разных методов разделки туши.

Уточнения

Лань или европейская лань (лат. Dama dama) — олень средней величины, распространённый в Европе и Передней Азии. Изначально, после окончания последнего ледникового периода, его ареал, вероятно, ограничивался Южной Европой и Малой Азией, но благодаря воздействию человека он появился и в других частях мира. Для него характерны широкие рога, в особенности у зрелых самцов, а также пятнистая летняя окраска.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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