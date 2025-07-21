Из-за засухи пауки-убийцы с этого австралийского острова могут исчезнуть

Лесные пожары сделали своё дело: паук с Острова Кенгуру под угрозой исчезновения

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Уже более месяца Джейн Огилви проводит поиски на острове Кенгуру, в Южной Австралии, в надежде обнаружить участок с густой растительностью и тенью эвкалиптовых деревьев, где мог сохраниться древний вид, возрастом 150 миллионов лет.

Фото: flickr.com by Thomas Shahan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паук

Единственное известное место обитания находящегося под угрозой исчезновения паука-убийцы с острова Кенгуру расположено в северо-западной части острова, где этот паук юрского периода скрывается во влажных скоплениях опавших листьев.

После пяти недель поисков Огилви и ее команда обнаружили только одного крошечного детеныша.

В прошлом году ученые обнаружили только одну взрослую самку и шесть детенышей в шести местах на территории в 20 квадратных километров.

В текущем году в тех же местах ничего не было найдено. Паукам необходим влажный микроклимат в опавших листьях для выживания, но их среде обитания угрожает тройная опасность, которая подталкивает их к вымиранию.

За последние 18 месяцев в последнем убежище пауков наблюдалась почти рекордная засуха, с одним из самых низких уровней осадков с 1900 года.

Лесные пожары "Черного лета" уничтожили большие участки потенциальной среды обитания, которые еще не восстановились. Фитофтороз поражает кроны деревьев и растения, что еще больше высушивает среду обитания, пишет The Guardian.

Доктор Майкл Рикс, ведущий научный сотрудник и куратор отдела арахнологии в Музее Квинсленда, который собрал первые образцы паука и вместе с коллегой Марком Харви официально описал их, говорит:

"Если мы реалистично оценим риски, то окажется, что они находятся на грани исчезновения".

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.



