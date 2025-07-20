Вместо рычания они издавали что-то вроде щебета: динозавры времён юрского периода

Не рычали, а издавали звуки, напоминающие птичье пение: динозавры юрского периода

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Группа исследователей заявила об открытии в Китае окаменелости травоядного динозавра, у которого сохранилось горло, удивительно напоминающее птичье. Это открытие намекает на то, что истоки птичьего пения могут лежать в далеком прошлом, в эпоху динозавров.

Фото: American Museum of Natural History by Charles R. Knight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гадрозавры

По словам Син Сюя, палеонтолога из Китайской академии наук в Пекине и автора исследования, динозавр длиной 60 сантиметров, названный пулаозавром, был обнаружен в слоях пород возрастом 163 миллиона лет на северо-востоке Китая. Практически полностью сохранившийся скелет позволяет получить представление об анатомии проворного, клюворылого животного, раннего представителя семейства, от которого впоследствии произошли гадрозавры, известные как "утконосые" динозавры, и рогатые динозавры.

В юрской формации, где был найден пулаозавр, ранее также были обнаружены другие значимые находки, связанные с динозаврами, такие как пернатая протоптица анхиорнис, миниатюрная летучая мышь и ци и пернатый травоядный динозавр тяньюлун. В отличие от этих находок, у пулаозавра не сохранились мягкие ткани, которые могли бы дать более полное представление о его внешнем виде при жизни. Доктор Сюй отметил, что на некоторых участках окаменелости были обнаружены очень тонкие нити, однако их происхождение пока не удалось подтвердить.

Исследовательская группа обратила внимание на интересные образования в области желудка окаменелости, но их природа пока остается неясной. По словам доктора Сюя, это может быть содержимое желудка, пища, которую употреблял динозавр, внутренние органы или даже яйца внутри тела.

Самые интересные останки были обнаружены в области горла. У позвоночных животных голосовые связки играют важную роль в защите дыхательных путей и позволяют издавать разнообразные звуки. У большинства современных животных эти ткани состоят из хрящей и способны издавать простые звуки, такие как мычание, ворчание, стоны и щебетание. У современных птиц голосовые связки частично состоят из тонких костей, что позволяет им издавать гораздо более сложные звуки, включая имитацию человеческой речи.

Анатомия голосовых органов динозавров долгое время оставалась загадкой. Доктор Сюй пояснил, что даже при наличии скелета динозавра не всегда удается найти отдельные кости, сохранившиеся вместе с другими элементами черепа, так как они очень тонкие, хрупкие и плохо сохраняются, пишет nytimes.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

