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160 км/ч на электросамокате: революция или риск для британских улиц

Электросамокаты на грани: новый Turbo может стать самым быстрым, но ценой в 29 тысяч долларов
2:12
Наука

Электросамокаты, уже ставшие "головной болью" на британских улицах и находящиеся под угрозой полного запрета, теперь могут вызвать еще больше споров.

Красивая женщина в белом с самокатом
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина в белом с самокатом

Представлен новый электросамокат, претендующий на звание самого быстрого в мире, способный развивать невероятную скорость до 160 км/ч.

Этот аппарат, получивший название The Turbo, разработан британской компанией Bo, которая характеризует его как "монстра". По словам Оскара Моргана, генерального директора Bo, в процессе разработки стало ясно, что они создают нечто экстраординарное. Он также отметил, что электросамокаты уже изменили способы передвижения людей в городах, но теперь настало время поднять их на новый уровень автомобильной культуры.

Однако, высокая цена в 29 500 долларов США (21 950 фунтов стерлингов) может стать сдерживающим фактором для большинства потенциальных покупателей.

Компания Bo потратила полтора года на создание Turbo, используя алюминий, применяемый в авиакосмической промышленности. Сердцем самоката является ультрасовременная силовая установка с двумя двигателями общей мощностью 24 000 Вт. Аккумулятор емкостью 1800 Втч позволяет, по словам представителей Bo, зарядить 1500 iPhone. В отличие от обычных электросамокатов, которые могут проехать 25-65 км на одном заряде, Turbo способен преодолеть до 240 км, Daily Mail.

Первые испытания прошли на известном гоночном треке в Гудвуде, где профессиональный гонщик Тре Уайт достиг скорости 135 км/ч за 20 заездов.

Для сравнения, максимальная разрешенная скорость для электросамокатов в Великобритании составляет 25 км/ч.

Bo не планирует останавливаться на достигнутом и надеется официально зафиксировать скорость свыше 160 км/ч, обратившись в Книгу рекордов Гиннесса.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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