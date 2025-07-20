Божьи коровки и крикет: как насекомые остановили матч между Англией и Индией

Настоящий апокалипсис: нашествие божьих коровок парализовало прибрежные курорты Великобритании

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители Великобритании столкнулись с необычным явлением: массовым нашествием божьих коровок, из-за которого многие были вынуждены искать укрытие в своих автомобилях. Насекомые атаковали города и поселки по всей стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Божья коровка

На прибрежных курортах, например, в Уэстон-сьюпер-Мэр, отдыхающие столкнулись с настоящим "апокалипсисом божьих коровок", когда бесчисленные насекомые покрыли буквально все. Из-за этого, в четверг, был даже временно приостановлен контрольный матч по крикету между командами Англии и Индии.

По мнению специалистов, это самое масштабное нашествие с 1976 года. Ученые связывают это явление с недавней жаркой погодой, напоминающей аномально жаркое лето 1976 года.

Пользователи делятся видеороликами, на которых запечатлены стаи божьих коровок, наводняющие британские города. В одном из видео женщина, облепленная насекомыми, советует не посещать пляж. Другие ролики демонстрируют божьих коровок, сотнями ползающих по детским коляскам, автомобилям и даже по еде.

Профессор Стюарт Рейнольдс, биолог из Университета Бата, объясняет это резким увеличением популяции тли, которой питаются божьи коровки, из-за благоприятных погодных условий. Несмотря на масштабность явления, профессор Рейнольдс успокаивает, что нет причин для беспокойства, поскольку подобные циклы подъемов и спадов — обычное явление в природе, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять вирусы растений и вызывать у растений такие аномалии, как галлы и галлоподобные образования.



