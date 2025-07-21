Названа точная дозировка физической активности, которая продлевает жизнь

Что, если простой образ жизни — с вечерними прогулками и утренними пробежками — может сократить риск смерти почти вдвое? Международная группа учёных нашла убедительные доказательства этому. И нет, речь не о марафонах или фитнес-режимах с изнурительными упражнениями.
По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослым рекомендуется:
Новое исследование, охватившее данные более 6 миллионов человек в возрасте от 18 до 96 лет, подтверждает эти нормы — и даже больше.
Учёные из университетов Австралии, Японии, Бразилии и Литвы провели метаанализ 85 исследований, опубликованных до апреля прошлого года. Они искали взаимосвязь между физической активностью, смертностью и рисками тяжёлых заболеваний.
Вот что выяснилось:
"Физическая активность — это всегда лучше, чем ничего. И начать никогда не поздно", — отмечают авторы исследования.
Даже если человек начал заниматься в зрелом возрасте, он снижал риск смерти на 20-25% по сравнению с теми, кто оставался малоподвижным. Причём:
Да, уровень активности в исследованиях часто оценивали по самоотчётам — это может вносить погрешности. Но общая картина однозначна: даже небольшая активность спасает жизни.
Яркое подтверждение — случай 90-летнего Ричарда Моргана. Его здоровье и физическая форма сегодня соответствуют уровню 30-40-летнего мужчины. А всё благодаря регулярным тренировкам.
Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός - "предохранительный" и λόγος - "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.