Названа точная дозировка физической активности, которая продлевает жизнь

Учёные из Австралии и Японии назвали оптимальную длительность физической активности

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если простой образ жизни — с вечерними прогулками и утренними пробежками — может сократить риск смерти почти вдвое? Международная группа учёных нашла убедительные доказательства этому. И нет, речь не о марафонах или фитнес-режимах с изнурительными упражнениями.

Фото: flickr.com by Brisbane City Council, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Инструктор в тренажерном зале

Сколько нужно двигаться, чтобы жить дольше

По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослым рекомендуется:

До 5 часов умеренной активности в неделю (быстрая ходьба, лёгкий бег),

Или 2,5 часа интенсивной нагрузки (теннис, бег, интервалы).

Новое исследование, охватившее данные более 6 миллионов человек в возрасте от 18 до 96 лет, подтверждает эти нормы — и даже больше.

Что показал глобальный анализ

Учёные из университетов Австралии, Японии, Бразилии и Литвы провели метаанализ 85 исследований, опубликованных до апреля прошлого года. Они искали взаимосвязь между физической активностью, смертностью и рисками тяжёлых заболеваний.

Вот что выяснилось:

Соблюдение рекомендованной нормы движения снижает риск смерти на 20-40%.

Результат одинаково заметен при умеренных и интенсивных нагрузках.

При превышении рекомендованных норм дополнительного эффекта почти не наблюдается.

"Физическая активность — это всегда лучше, чем ничего. И начать никогда не поздно", — отмечают авторы исследования.

Важные детали

Даже если человек начал заниматься в зрелом возрасте, он снижал риск смерти на 20-25% по сравнению с теми, кто оставался малоподвижным. Причём:

У physically active людей на 40% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Риск умереть от рака также снижался, но не так значительно — на 25%.

А как насчёт субъективности

Да, уровень активности в исследованиях часто оценивали по самоотчётам — это может вносить погрешности. Но общая картина однозначна: даже небольшая активность спасает жизни.

Долголетие в действии

Яркое подтверждение — случай 90-летнего Ричарда Моргана. Его здоровье и физическая форма сегодня соответствуют уровню 30-40-летнего мужчины. А всё благодаря регулярным тренировкам.

Уточнения

Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός - "предохранительный" и λόγος - "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.

