Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильный выбор ткани для штор влияет на общий стиль и комфорт в интерьере
Инвестиции в Абхазию: как 8,5 млрд рублей помогут в развитии
Наталья Фриске рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни
Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Лучшие цвета для педикюра в летний сезон 2025 года: вишневый, коралловый и baby blue
Григорий Лепс делится интимными кадрами с Авророй Кибой в Черногории
Bild: Германии грозит дефицит электроэнергии на фоне роста потребления
Кошки привыкают к людям и выражают привязанность по-своему
Рацион, движение и общение — три ключевых привычки для активной старости

Популярный компонент энергетиков оказался питанием для раковых клеток

Таурин в энергетиках может ускорять рост раковых клеток — данные американских учёных
2:14
Наука

Энергетики давно стали спутниками уставших, занятых и стремящихся к высокой продуктивности. Но что, если за бодрящим эффектом скрывается серьёзная угроза?

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Что общего у лейкоза и энергетиков

В основе большинства энергетиков — мощный коктейль из кофеина, гуараны и таурина. И если с кофеином и гуараной всё относительно понятно, то таурин — настоящая загадка. Его называют чуть ли не эликсиром выносливости, способным укреплять сердце и улучшать мозговую деятельность. Он даже помогает при ишемической болезни сердца, утверждают японские учёные.

Но американские исследователи из Рочестерского университета выяснили тревожное: таурин может активно подпитывать раковые клетки, ускоряя развитие лейкоза.

Эксперименты, от которых мороз по коже

В ходе экспериментов на мышах и образцах раковых клеток человека выяснилось:

  • Раковые клетки, в отличие от здоровых, не способны синтезировать таурин сами.
  • Но охотно поглощают его из организма, используя как топливо для роста.

У мышей, получавших добавки таурина, болезнь развивалась в 3 раза быстрее, а риск смерти — был значительно выше. При блокировке поглощения таурина опухоль теряла активность, а продолжительность жизни увеличивалась почти на 14%.

Важно понимать: таурин сам по себе не опасен

Наш организм может производить его из других аминокислот — при достаточном поступлении витамина B6. Однако его избыток, особенно в виде энергетиков, может стать проблемой при предрасположенности к раку.

А как же кофеин

Парадокс: кофеин, наоборот, может снижать риск развития целого ряда онкозаболеваний — от рака молочной железы до простаты. Однако этот эффект замечен только у кофе, где есть полифенолы с мощными антиоксидантными свойствами. В энергетиках они отсутствуют.

Что дальше

Учёные уверены — эта находка может стать прорывом в лечении лейкоза. Но также она поднимает важный вопрос: не стоит ли пересмотреть наше отношение к повседневным "безобидным" баночкам?

Уточнения

Лейко́з (греч. λευκός - белый) (ликомия (греч. λευκός - белый и греч. αἷμα - кровь), алейкеми́я, гемобластозы) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Инвестиции в Абхазию: как 8,5 млрд рублей помогут в развитии
Военно-морские учения CASAREX2025: что стоит за совместными действиями России и Ирана
Наталья Фриске рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни
Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Лучшие цвета для педикюра в летний сезон 2025 года: вишневый, коралловый и baby blue
Григорий Лепс делится интимными кадрами с Авророй Кибой в Черногории
Bild: Германии грозит дефицит электроэнергии на фоне роста потребления
Кошки привыкают к людям и выражают привязанность по-своему
Рацион, движение и общение — три ключевых привычки для активной старости
Лазанья для гурманов: испытайте магию вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.