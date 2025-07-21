Популярный компонент энергетиков оказался питанием для раковых клеток

Энергетики давно стали спутниками уставших, занятых и стремящихся к высокой продуктивности. Но что, если за бодрящим эффектом скрывается серьёзная угроза?
В основе большинства энергетиков — мощный коктейль из кофеина, гуараны и таурина. И если с кофеином и гуараной всё относительно понятно, то таурин — настоящая загадка. Его называют чуть ли не эликсиром выносливости, способным укреплять сердце и улучшать мозговую деятельность. Он даже помогает при ишемической болезни сердца, утверждают японские учёные.
Но американские исследователи из Рочестерского университета выяснили тревожное: таурин может активно подпитывать раковые клетки, ускоряя развитие лейкоза.
В ходе экспериментов на мышах и образцах раковых клеток человека выяснилось:
У мышей, получавших добавки таурина, болезнь развивалась в 3 раза быстрее, а риск смерти — был значительно выше. При блокировке поглощения таурина опухоль теряла активность, а продолжительность жизни увеличивалась почти на 14%.
Наш организм может производить его из других аминокислот — при достаточном поступлении витамина B6. Однако его избыток, особенно в виде энергетиков, может стать проблемой при предрасположенности к раку.
Парадокс: кофеин, наоборот, может снижать риск развития целого ряда онкозаболеваний — от рака молочной железы до простаты. Однако этот эффект замечен только у кофе, где есть полифенолы с мощными антиоксидантными свойствами. В энергетиках они отсутствуют.
Учёные уверены — эта находка может стать прорывом в лечении лейкоза. Но также она поднимает важный вопрос: не стоит ли пересмотреть наше отношение к повседневным "безобидным" баночкам?
Лейко́з (греч. λευκός - белый) (ликомия (греч. λευκός - белый и греч. αἷμα - кровь), алейкеми́я, гемобластозы) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы.
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