Популярный компонент энергетиков оказался питанием для раковых клеток

Таурин в энергетиках может ускорять рост раковых клеток — данные американских учёных

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Энергетики давно стали спутниками уставших, занятых и стремящихся к высокой продуктивности. Но что, если за бодрящим эффектом скрывается серьёзная угроза?

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Что общего у лейкоза и энергетиков

В основе большинства энергетиков — мощный коктейль из кофеина, гуараны и таурина. И если с кофеином и гуараной всё относительно понятно, то таурин — настоящая загадка. Его называют чуть ли не эликсиром выносливости, способным укреплять сердце и улучшать мозговую деятельность. Он даже помогает при ишемической болезни сердца, утверждают японские учёные.

Но американские исследователи из Рочестерского университета выяснили тревожное: таурин может активно подпитывать раковые клетки, ускоряя развитие лейкоза.

Эксперименты, от которых мороз по коже

В ходе экспериментов на мышах и образцах раковых клеток человека выяснилось:

Раковые клетки, в отличие от здоровых, не способны синтезировать таурин сами.

Но охотно поглощают его из организма, используя как топливо для роста.

У мышей, получавших добавки таурина, болезнь развивалась в 3 раза быстрее, а риск смерти — был значительно выше. При блокировке поглощения таурина опухоль теряла активность, а продолжительность жизни увеличивалась почти на 14%.

Важно понимать: таурин сам по себе не опасен

Наш организм может производить его из других аминокислот — при достаточном поступлении витамина B6. Однако его избыток, особенно в виде энергетиков, может стать проблемой при предрасположенности к раку.

А как же кофеин

Парадокс: кофеин, наоборот, может снижать риск развития целого ряда онкозаболеваний — от рака молочной железы до простаты. Однако этот эффект замечен только у кофе, где есть полифенолы с мощными антиоксидантными свойствами. В энергетиках они отсутствуют.

Что дальше

Учёные уверены — эта находка может стать прорывом в лечении лейкоза. Но также она поднимает важный вопрос: не стоит ли пересмотреть наше отношение к повседневным "безобидным" баночкам?

Уточнения

Лейко́з (греч. λευκός - белый) (ликомия (греч. λευκός - белый и греч. αἷμα - кровь), алейкеми́я, гемобластозы) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы.

