Слова в голове, а произнести сложно — новое открытие объясняет почему

Нейробиологи Калифорнийского университета опровергли доминирующую теорию зоны Брока

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении более века считалось, что зона Брока — главный дирижёр в процессе преобразования мысли в речь. Однако новое исследование из США разрушает это представление.

Фото: commons.wikimedia.org by Mehdinom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Детское воображение

Неверная догадка длиной в сто лет

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели серию экспериментов, которые поставили под сомнение устоявшиеся знания о механизмах речеобразования.

Поводом послужил редкий клинический случай: после удаления опухоли из прецентральной извилины у пациента возникла речевая апраксия. Он знал, что хотел сказать, но не мог координировать движения, необходимые для произношения слов. После операций на зоне Брока таких нарушений не наблюдалось.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 14 добровольцев, проходивших нейрохирургическое лечение от эпилепсии. Учёные установили на поверхности их мозга электроды, чтобы зафиксировать активность перед тем, как участники начинали говорить. Им показывали слоги и слова, от простого "ба-ба-ба" до сложного "ба-да-га".

Результаты удивили: при произнесении сложных последовательностей прецентральная извилина демонстрировала повышенную активность. Более того, по её "поведению" можно было предсказать, как быстро человек начнёт говорить. А при стимуляции этой зоны участники начинали делать ошибки — именно в сложных словах, а не в простых.

Что это значит

"Хотя прецентральная извилина находится за пределами зоны Брока, она играет важную роль в организации нашей речи. Эта часть мозга связывает звуки в слова — и это критически важно для произношения", — отметили авторы исследования.

Почему это открытие важно

Новые данные могут кардинально изменить подходы к изучению и лечению речевых расстройств. Особенно это важно для разработки технологий, которые помогут парализованным людям снова обрести голос — пусть даже через устройства.

Уточнения

Нейробиология - наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

