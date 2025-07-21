Слова в голове, а произнести сложно — новое открытие объясняет почему

На протяжении более века считалось, что зона Брока — главный дирижёр в процессе преобразования мысли в речь. Однако новое исследование из США разрушает это представление.
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели серию экспериментов, которые поставили под сомнение устоявшиеся знания о механизмах речеобразования.
Поводом послужил редкий клинический случай: после удаления опухоли из прецентральной извилины у пациента возникла речевая апраксия. Он знал, что хотел сказать, но не мог координировать движения, необходимые для произношения слов. После операций на зоне Брока таких нарушений не наблюдалось.
В исследовании участвовали 14 добровольцев, проходивших нейрохирургическое лечение от эпилепсии. Учёные установили на поверхности их мозга электроды, чтобы зафиксировать активность перед тем, как участники начинали говорить. Им показывали слоги и слова, от простого "ба-ба-ба" до сложного "ба-да-га".
Результаты удивили: при произнесении сложных последовательностей прецентральная извилина демонстрировала повышенную активность. Более того, по её "поведению" можно было предсказать, как быстро человек начнёт говорить. А при стимуляции этой зоны участники начинали делать ошибки — именно в сложных словах, а не в простых.
"Хотя прецентральная извилина находится за пределами зоны Брока, она играет важную роль в организации нашей речи. Эта часть мозга связывает звуки в слова — и это критически важно для произношения", — отметили авторы исследования.
Новые данные могут кардинально изменить подходы к изучению и лечению речевых расстройств. Особенно это важно для разработки технологий, которые помогут парализованным людям снова обрести голос — пусть даже через устройства.
Нейробиология - наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.
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