Спрятал и не вернулся: в Турции нашли клад с золотом времён Пелопоннесской войны

Археологи Мичиганского университета обнаружили в Турции дарики эпохи Пелопоннесской войны

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

На турецком побережье Эгейского моря археологи обнаружили тайник с древними золотыми монетами. Находка поражает: это первый подобный клад на территории Малой Азии, и он способен пролить свет на малоизвестные страницы древней истории.

Фото: https://commons.wikimedia.org by https://finds.org.uk/database/ajax/download/id/533388, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Золотой клад времен Пелопоннесской войны

Тайна древнего кувшина

Раскопки велись в античном городе Нотион (сейчас территория Турции) под руководством американских археологов из Мичиганского университета. Исследуя двор дома III века до н. э., они наткнулись на более старое строение. Именно там, в углу постройки, и оказался зарыт древнегреческий кувшин — ольпа, внутри которого скрывались десятки дариков — золотых персидских монет.

Монеты, которым более 2400 лет

Дарики — высокопробные золотые монеты, использовавшиеся в Персидской империи. Каждая из них украшена изображением царя с луком и копьём. Ученые полагают, что эти деньги были спрятаны в V веке до нашей эры — как раз в период ожесточённых боёв между Афинами и Спартой. Причём Персия в тайне поддерживала Спарту, предоставляя ей флот, наёмников и финансирование.

Версии: чья это была казна

По мнению главы раскопок Кристофера Ратте, тайник мог закопать либо греческий наемник, служивший персам, либо кто-то, покинувший город после поражения афинян в морском сражении у мыса Нотий. Учитывая, что один дарик был эквивалентом месячной платы наёмнику, перед нами — настоящее состояние. Его владелец, возможно, был ветераном многих битв и не успел вернуться за своим золотом.

"Многие греки сражались на стороне Персов. Историк Ксенофонт, например, служил у Кира Младшего — всё в ту же эпоху, когда был спрятан клад", — отмечает Ратте.

Легенда, ставшая былью

Монеты могли быть продолжением финансовой системы последнего царя Лидии — Креза. Именно он впервые ввел золотые и серебряные монеты с высокой пробойностью.

Даже после завоевания Лидии Киром II Великим, персы не отказались от этой системы, пока не перешли на дарики. Символично, что именно в этом регионе — родине античной денежной системы — спустя тысячи лет нашли след её истории.

Почему это важно

Историки, не участвовавшие в раскопках, уже называют находку ключевой: она поможет уточнить хронологию персидского денежного обращения. А главное — покажет, как военные конфликты, смены власти и политические союзы влияли на судьбы отдельных людей, их богатство и жизнь.

Уточнения

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