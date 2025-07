Если не Девятая планета — то что? Новый след уводит учёных в ещё более глубокую тьму

Обнаружен объект с орбитой возрастом 4,5 млрд лет — гипотеза о Девятой планете под вопросом

Телескоп Subaru зафиксировал одно из самых захватывающих открытий последних лет: за орбитой Плутона найден редчайший транснептуновый объект — 2023 KQ14. Он стал всего четвёртым известным представителем загадочного класса тел, называемых "седноидами".

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девятая планета (художественная реконструкция)

Необычная орбита и возраст в 4,5 миллиарда лет

Объект обнаружили в рамках проекта FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy), ориентированного на изучение самых отдалённых участков Солнечной системы.

Первые наблюдения были сделаны ещё в марте 2023 года, а к июлю 2024 года учёным удалось проследить траекторию 2023 KQ14 на протяжении 19 лет.

Численное моделирование показало, что этот объект стабильно движется по своей орбите уже 4,5 миллиарда лет.

При этом его траектория отличается от орбит других известных седноидов, что может указывать на более сложную структуру внешней Солнечной системы, чем считалось ранее.

Седноид, который ломает теории

Сильное отличие орбиты 2023 KQ14 ставит под сомнение существование гипотетической Девятой планеты.

"Тот факт, что текущая орбита 2023 KQ14 не совпадает с орбитами трёх других седноидов, снижает вероятность существования Девятой планеты. Возможно, когда-то в Солнечной системе была ещё одна планета, но позже она была выброшена, и это вызвало такие странные орбиты", — пояснил доктор Юкунь Хуан из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Следы древней катастрофы?

По мнению ученых, объект был обнаружен в области, где гравитационное влияние Нептуна минимально.

"Наличие тел с сильно вытянутыми орбитами в этой зоне означает, что в ранней истории Солнечной системы произошло нечто экстраординарное", — говорит доктор Фуми Ёсида.

Исследование также показало, что около 4,2 миллиарда лет назад орбиты седноидов были почти одинаковыми.

Это открытие может указывать на некий катаклизм или крупное гравитационное событие в далёком прошлом.

Новая эра наблюдений

Телескоп Subaru остаётся одним из немногих наземных инструментов, способных находить столь отдалённые объекты.

Команда FOSSIL надеется, что это открытие станет только началом целой серии новых находок, которые позволят по-новому взглянуть на происхождение и эволюцию Солнечной системы.

Уточнения

Седноид (англ. Sednoid) — транснептуновый объект с перигелийным расстоянием, превышающим 50 а.е., и большой полуосью, превышающей 150 а.е. На начало 2023 года известно четыре подобных объекта, располагаются вне малонаселённой области в окрестности 50 а.е. от Солнца и незначительно взаимодействуют с большими планетами.



Девятая планета — гипотетическая планета во внешней области Солнечной системы, гравитационное притяжение которой может объяснить среднюю аномалию в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов (ТНО), обнаруженных в основном за пределами пояса Койпера в рассеянном диске. На сегодняшний день поиски Девятой планеты не увенчались успехом.