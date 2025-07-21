Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Асеева раскрывает секреты успешных посадок по Луне в июле и августе
Ипотечная активность в Волгоградской области снизилась на 50%
Трагедия на трассе: бывший тромбонист The Hatters и его жена погибли в ДТП — что известно
Аналитик Пухов: Евросоюз рискует убытками при невыгодной сделке с США
Эксперты объясняют, как низкие обороты двигателя могут повлиять на его состояние
Филипп Киркоров вернулся к жизни после травмы: что он рассказал о возрасте и времени?
Президент Азербайджана Алиев впервые открыто встал на сторону Украины
Таксист из Новосибирска готовил теракт через сутки после Крокуса
Беременных предупредили об угрозе вируса Зика в Таиланде — сезон дождей

Легенда обманула всех: древнее святилище выдали за Зал Артура

Археологи из Великобритании установили неолитический возраст Зала короля Артура
2:27
Наука

Место, которое веками считалось символом британского героического эпоса, оказалось гораздо древнее, чем предполагали даже самые смелые фантазии.

зал короля артура
Фото: Wikimedia Commons by Theroadislong is licensed under Public domain
зал короля артура

Откуда пошла легенда

На болотистом плато Бодмин-Мур, окружённом вересковыми пустошами, вот уже столетиями живёт дух Артура. Здесь находятся руины замка Тинтагель — по преданию, место рождения будущего короля Камелота. В этих же краях Мерлин передал Экскалибур своему ученику, а позднее, после последней битвы, меч был возвращён в воды одного из озёр.

Странная находка пастухов

В XIX веке на одном из холмов Бодмин-Мура пастухи наткнулись на необычную земляную платформу — 47 на 20 метров, окружённую насыпанным валом. Внутри валов находились 56 вытянутых камней. Это странное строение быстро окрестили Залом короля Артура.

Археологи против мифа

До недавнего времени даже в реестре Historic England это место значилось как средневековое укрепление. Предполагалось, что оно служило временным укрытием во времена военной угрозы.

Но новое исследование, проведённое Cornwall Archaeological Unit и Университетом Реддинга, изменило всё. Радиоуглеродный анализ и метод люминесценции показали: памятник возник в конце IV тысячелетия до н. э., в неолите.

Загон для скота или священное место

Археологи обнаружили следы пыльцы, семян, остатков животных и даже яиц паразитов. Всё указывает на то, что сооружение использовалось как загон для скота. Примерно 2000 лет назад часть вала была засыпана землёй — вероятно, здесь попытались создать водоём.

Стоячие камни, найденные на месте, — местного происхождения, собраны на соседних полях. Установлены они могли быть как в неолит, так и в более поздние периоды.

Но почему всё-таки Артур

Фольклор Британии нередко "присваивает" древним объектам связи с Артуром. Возможно, дело в том, что такие места воспринимались священными в любую эпоху — от неолита до Средневековья.

Да, король Артур здесь, скорее всего, никогда не бывал. Но магия этого места — вне времени.

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος - "новый" + λίθος - "камень") или новый каменный век - период человеческой истории, выделенный Джоном Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
В Великобритании гигантских акул защищают законом: за убийство грозит тюрьма
Тренеры назвали ключевые ошибки на степпере, мешающие похудению
Невролог Филатова: при судорогах поможет иголка и холодный пол
Археологи из Великобритании установили неолитический возраст Зала короля Артура
Кофе натощак: риски и предостережения для любителей утреннего напитка
Агата Муцениеце и Пётр Дранга узнали пол своего долгожданного малыша
Корешков и Авратинская объявили о разводе: люди растут в разных направлениях
Депутат Ананских назвал популизмом угрозы США наказывать покупателей нефти из РФ
В Германии сочли невозможной торговую сделку с США
Кератиновое выпрямление и Olaplex признаны вредными для наращённых волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.