Легенда обманула всех: древнее святилище выдали за Зал Артура

Археологи из Великобритании установили неолитический возраст Зала короля Артура

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Место, которое веками считалось символом британского героического эпоса, оказалось гораздо древнее, чем предполагали даже самые смелые фантазии.

Фото: Wikimedia Commons by Theroadislong is licensed under Public domain зал короля артура

Откуда пошла легенда

На болотистом плато Бодмин-Мур, окружённом вересковыми пустошами, вот уже столетиями живёт дух Артура. Здесь находятся руины замка Тинтагель — по преданию, место рождения будущего короля Камелота. В этих же краях Мерлин передал Экскалибур своему ученику, а позднее, после последней битвы, меч был возвращён в воды одного из озёр.

Странная находка пастухов

В XIX веке на одном из холмов Бодмин-Мура пастухи наткнулись на необычную земляную платформу — 47 на 20 метров, окружённую насыпанным валом. Внутри валов находились 56 вытянутых камней. Это странное строение быстро окрестили Залом короля Артура.

Археологи против мифа

До недавнего времени даже в реестре Historic England это место значилось как средневековое укрепление. Предполагалось, что оно служило временным укрытием во времена военной угрозы.

Но новое исследование, проведённое Cornwall Archaeological Unit и Университетом Реддинга, изменило всё. Радиоуглеродный анализ и метод люминесценции показали: памятник возник в конце IV тысячелетия до н. э., в неолите.

Загон для скота или священное место

Археологи обнаружили следы пыльцы, семян, остатков животных и даже яиц паразитов. Всё указывает на то, что сооружение использовалось как загон для скота. Примерно 2000 лет назад часть вала была засыпана землёй — вероятно, здесь попытались создать водоём.

Стоячие камни, найденные на месте, — местного происхождения, собраны на соседних полях. Установлены они могли быть как в неолит, так и в более поздние периоды.

Но почему всё-таки Артур

Фольклор Британии нередко "присваивает" древним объектам связи с Артуром. Возможно, дело в том, что такие места воспринимались священными в любую эпоху — от неолита до Средневековья.

Да, король Артур здесь, скорее всего, никогда не бывал. Но магия этого места — вне времени.

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος - "новый" + λίθος - "камень") или новый каменный век - период человеческой истории, выделенный Джоном Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.

