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В жилищах каменного века нашли неожиданную деталь — она меняет историю

Археологи Еврейского университета нашли прямоугольные дома охотников 12,5 тыс. лет назад
2:40
Наука

Архитектура древности оказалась не такой простой, как мы думали. Охотники-собиратели эпохи среднего каменного века могли быть куда более изобретательными, чем представлялось ранее. Новое исследование полностью переворачивает наше представление о развитии форм жилищ.

Древнее каменное жилище
Фото: https://commons.wikimedia.org by Јованвб, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Древнее каменное жилище

Что было известно раньше

Долгое время ученые считали, что переход к прямоугольным жилищам произошёл с началом земледелия около 10 тысяч лет назад. До этого предполагалось, что люди жили в круглых хижинах — логичных с точки зрения быстроты возведения и простоты конструкции. Модель была проста: сначала круг, потом прямоугольник.

Новые данные ломают шаблон

Однако израильская команда археологов под руководством Хадасы Голдгейер провела масштабный анализ 118 построек в 23 древних поселениях Леванта, датированных 15-8,5 тысяч лет до н. э. Они использовали 3D-сканирование и математический анализ углов — вместо прежней субъективной оценки формы на глаз.

И вот что выяснилось: многие здания вовсе не были круглыми. Среди них встречались D-образные, пятиугольные и даже постройки с почти идеальными прямыми углами.

Удивительное открытие

Самые древние из этих зданий, датируемые 12 500-12 000 лет назад, построили охотники-собиратели натуфийской культуры — за 2 тысячи лет до того, как прямоугольные дома стали стандартом у земледельцев. Это открытие бросает вызов идее, что геометрия жилищ связана исключительно с переходом к оседлости.

Почему прямые углы не прижились сразу

Голдгейер считает, что дело в сложности культурных процессов:

"Появление прямых углов могло быть экспериментом. Их массовое распространение потребовало не просто новых инструментов, а изменения образа жизни. Например, прямоугольные постройки удобны для хранения — а это важно лишь в аграрных обществах".

Как это меняет понимание истории

Выводы учёных заставляют пересмотреть не только эволюцию архитектуры, но и развитие мышления древних людей. Возможно, прямые углы стали катализатором социальных изменений — ведь их строительство требовало координации и коллективных усилий.

Простая деталь вроде угла в 90 градусов может оказаться маркером поразительно сложного мышления, проявившегося задолго до появления городов и письменности.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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