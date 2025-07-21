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Скрытая гармония во тьме: орбита, которая открыла учёным глаза на край Солнечной системы

Резонанс 10:1 с Нептуном: в Солнечной системе найден необычный транснептуновый объект
1:51
Наука

Учёные из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского университетов сделали редкое открытие: за орбитой Нептуна найден транснептуновый объект 2020 VN40, который совершает один виток вокруг Солнца за каждые десять оборотов Нептуна. Это первый известный случай такого движения, что открывает новое понимание динамики внешней Солнечной системы.

Нептун
Фото: Freepik by kjpargeter
Нептун

Новый взгляд на старую песню

"Это похоже на обнаружение скрытого ритма в песне, которую, как нам казалось, мы знали наизусть", — говорит профессор Рут Мюррей-Клэй из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Новый тип резонанса между астероидом и Нептуном нарушает привычную картину движения, ранее считавшуюся стабильной.

Уникальность орбиты 2020 VN40 в том, что, в отличие от других объектов, он сближается с Солнцем, когда и Нептун находится рядом. Но из-за сильного наклона орбиты эти объекты не сталкиваются — они лишь кажутся близкими на плоской проекции.

Как был найден 2020 VN40

Открытие стало результатом проекта LiDO (Large inclination Distant Objects), направленного на изучение тел с необычными и наклонёнными орбитами.

Исследование велось с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи, а дополнительные наблюдения проводились в обсерваториях Джемини и Магеллан Бааде.

"Было удивительно понять, сколько малых тел в Солнечной системе имеют такие экстремальные орбиты", — поделилась аспирант Саманта Лоулер из Университета Реджайны.

Средняя дистанция от объекта до Солнца — около 140 астрономических единиц, то есть в 140 раз дальше, чем Земля.

Уточнения

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы. Его масса превышает массу Земли в 17,2 раза и является третьей среди планет Солнечной системы, а по экваториальному диаметру Нептун занимает четвёртое место, превосходя Землю в 3,9 раза. Планета названа в честь Нептуна — римского бога морей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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