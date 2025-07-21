Не для знати: зачем на самом деле строили ирландские мегалиты

Университет Дублина выяснил, что ирландские мегалиты не были семейными гробницами

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

На первый взгляд кажется, что древние мегалиты Ирландии — это могучие усыпальницы знати, аналог египетских пирамид. Однако новое исследование развеивает эту легенду. На самом деле всё гораздо интереснее — и загадочнее.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Развалины римского храма в Южном Ливане

Не династии, а общины

Ирландские гробницы, выложенные из валунов более пяти тысяч лет назад, привлекали внимание ученых десятилетиями. Самые известные, как Ньюгрейндж, — настоящий магнит для туристов. До недавнего времени археологи полагали, что в них покоятся представители правящих родов.

В 2020 году генетики даже нашли сходство между ДНК некоторых захороненных, что дало почву для громких заголовков: якобы в Ирландии была династическая система.

Но ирландские исследователи Джессика Смайт и Нил Карлин засомневались в этих выводах. Они вернулись к старым данным и обнаружили, что ДНК изучили максимум у четырёх человек в каждой гробнице, хотя останков там — десятки. Более того, часть тел была кремирована, а кости — перемешаны, что делало полноценный анализ невозможным.

Родства не обнаружено

Новый взгляд на ситуацию показал удивительное: с 3600 года до нашей эры в мегалитах почти не было близких родственников. Иногда встречались двоюродные связи, но чаще — вообще никакие. Между захоронениями одного комплекса могли проходить сотни лет. А значит, идея о "семейных склепах" теряет почву.

"Мы увидели в этих гробницах людей, не связанных кровно. Их объединяли не родственные узы, а нечто большее — общие традиции, ритуалы, возможно, совместные пиры", — поясняет Карлин.

Символ единства

Исследователи уверены: мегалиты строились не ради власти или статуса. Это были проекты общин. Люди из разных племён собирались, чтобы возвести монумент из камней, привезённых за десятки километров. Причём строительство растягивалось на века. Такое возможно только при наличии сильной социальной связи.

Мегалиты становились местом встречи, памяти и праздника. Вокруг их возведения происходили важные события — свадьбы, похороны, коллективные ритуалы. Всё это скрепляло людей лучше любого договора. Археологи называют это "социальным клеем".

В Швеции — иначе

Интересный контраст — шведское поселение Фрельсегорден. Там археологи действительно нашли семейную усыпальницу, где похороны шли от поколения к поколению. Но Ирландия пошла другим путём: здесь каждая гробница — это символ сообщества, а не династии.

Уточнения

Мегали́ты (от греч. μέγας - большой, λίθος - камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV-III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).

