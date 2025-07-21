Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коты мешают спать из-за инстинктов и стремления привлечь внимание
Лук и чеснок сушат сначала на солнце, затем под навесом или на чердаке
HR-эксперт Мурадян: в России не хватает младшего медперсонала, строителей и курьеров
Яна Поплавская рассказала о своей волонтёрской деятельности
Популярные оттенки и техники летнего маникюра 2025 — обзор мастеров
Тренер Оборин: ходьба на ягодицах укрепляет мышцы и улучшает кровообращение
Эффективное средство для очистки раковины от известкового налёта — состав и способ применения
Mercedes-Benz снижает цены на модели EQ в США и прекращает их производство
Психолог Наумова: жара снижает концентрацию и повышает раздражительность

Не для знати: зачем на самом деле строили ирландские мегалиты

Университет Дублина выяснил, что ирландские мегалиты не были семейными гробницами
2:51
Наука

На первый взгляд кажется, что древние мегалиты Ирландии — это могучие усыпальницы знати, аналог египетских пирамид. Однако новое исследование развеивает эту легенду. На самом деле всё гораздо интереснее — и загадочнее.

Развалины римского храма в Южном Ливане
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова
Развалины римского храма в Южном Ливане

Не династии, а общины

Ирландские гробницы, выложенные из валунов более пяти тысяч лет назад, привлекали внимание ученых десятилетиями. Самые известные, как Ньюгрейндж, — настоящий магнит для туристов. До недавнего времени археологи полагали, что в них покоятся представители правящих родов.

В 2020 году генетики даже нашли сходство между ДНК некоторых захороненных, что дало почву для громких заголовков: якобы в Ирландии была династическая система.

Но ирландские исследователи Джессика Смайт и Нил Карлин засомневались в этих выводах. Они вернулись к старым данным и обнаружили, что ДНК изучили максимум у четырёх человек в каждой гробнице, хотя останков там — десятки. Более того, часть тел была кремирована, а кости — перемешаны, что делало полноценный анализ невозможным.

Родства не обнаружено

Новый взгляд на ситуацию показал удивительное: с 3600 года до нашей эры в мегалитах почти не было близких родственников. Иногда встречались двоюродные связи, но чаще — вообще никакие. Между захоронениями одного комплекса могли проходить сотни лет. А значит, идея о "семейных склепах" теряет почву.

"Мы увидели в этих гробницах людей, не связанных кровно. Их объединяли не родственные узы, а нечто большее — общие традиции, ритуалы, возможно, совместные пиры", — поясняет Карлин.

Символ единства

Исследователи уверены: мегалиты строились не ради власти или статуса. Это были проекты общин. Люди из разных племён собирались, чтобы возвести монумент из камней, привезённых за десятки километров. Причём строительство растягивалось на века. Такое возможно только при наличии сильной социальной связи.

Мегалиты становились местом встречи, памяти и праздника. Вокруг их возведения происходили важные события — свадьбы, похороны, коллективные ритуалы. Всё это скрепляло людей лучше любого договора. Археологи называют это "социальным клеем".

В Швеции — иначе

Интересный контраст — шведское поселение Фрельсегорден. Там археологи действительно нашли семейную усыпальницу, где похороны шли от поколения к поколению. Но Ирландия пошла другим путём: здесь каждая гробница — это символ сообщества, а не династии.

Уточнения

Мегали́ты (от греч. μέγας - большой, λίθος - камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV-III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Популярные оттенки и техники летнего маникюра 2025 — обзор мастеров
Тренер Оборин: ходьба на ягодицах укрепляет мышцы и улучшает кровообращение
Эффективное средство для очистки раковины от известкового налёта — состав и способ применения
Mercedes-Benz снижает цены на модели EQ в США и прекращает их производство
Психолог Наумова: жара снижает концентрацию и повышает раздражительность
Университет Дублина выяснил, что ирландские мегалиты не были семейными гробницами
Алексей Курочкин назвал условие, при котором антивирус бесполезен на смартфоне
Козельск — город воинской славы с древними храмами, мемориалами и усадьбами
Военкор Стешин: без освобождения Славянска и Краматорска Донецк останется без воды
В России в квитанциях ЖКХ может появиться отдельная строка за текущий ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.