Янтарный путь привёл к находке: в Богемии найден город без стен, но с богатством, которое поражает

Раскопки века: уникальное поселение найдено в Чехии — и оно переписывает историю

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время археологических работ на месте будущей автомагистрали в Богемии (Чехия) учёные наткнулись на уникальное кельтское поселение возрастом около 2200 лет. Этот раскоп уже назвали "беспрецедентным по масштабам и характеру для всей Богемии", и на это есть веские причины.

Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Поселение без стен, но с сокровищами

На участке площадью 25 гектаров археологи обнаружили не только остатки жилых и ремесленных построек, но и, что особенно интересно, сотни монет и более 1000 ювелирных изделий.

Среди находок — золотые и серебряные монеты, фрагменты бронзовых и железных украшений, стеклянные бусины, элементы поясов и даже керамика с изображением лошади.

"Мы нашли предметы, которые не только говорят об экономическом процветании, но и позволяют предположить, что это место играло важную роль в региональной торговле", — пояснил профессор археологии Градец-Краловеского университета Томаш Мангел.

Место силы и торговли

Отсутствие укреплений указывает на то, что поселение, вероятно, не нуждалось в защите, потому что находилось на торговом пути.

Археологи предполагают, что здесь проходил так называемый "янтарный путь" — маршрут, по которому из Балтики в Центральную Европу доставлялся ценный янтарь.

Среди находок также есть керамика высокого качества, что говорит о возможном производстве предметов роскоши на месте.

Кто здесь жил?

Несмотря на традиционную связь Богемии с племенем бойев, учёные пока не могут с уверенностью утверждать, что именно они жили в этом поселении — письменных свидетельств найдено не было.

"Связь между Boii — Boiohaemum — Богемией — Чехией — это скорее клише, основанное на неверном толковании исторических источников в XIX и начале XX века", — отметил Мангел.

Раскопки позволяют заглянуть в жизнь латенской культуры железного века — кельтской цивилизации, существовавшей примерно с 450 по 40 год до н. э. Её представители славились искусством, ремеслами и сложной социальной структурой.

Скоро — выставка

Музей Восточной Богемии планирует организовать выставку, на которой будут представлены самые интересные артефакты. А пока исследователи продолжают изучать, как жили и торговали кельты на территории современной Чехии.

Уточнения

Латенская культура — кельтская археологическая культура железного века (V—I века до н. э.), распространённая по всей Центральной и Западной Европе (Франция, Швейцария, Испания), на Балканах, в Малой Азии, Британии и Ирландии.



Боге́мия (чеш. Čechy, нем. Böhmen — Бёмен, от лат. Boiohaemum, Bohemia, родина бойев) — историческая область в Центральной Европе, занимающая западную часть современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название Чехии — территории исторического расселения чехов.

