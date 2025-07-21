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Каменные храмы на Мальте оказались вовсе не храмами — зачем их действительно строили

Учёные Борнмутского университета выявили астрономическую ориентацию храмов Мальты
3:26
Наука

На первый взгляд — просто древние развалины. Но если взглянуть внимательнее, мегалитические храмы Мальты могут оказаться древнейшими обсерваториями, а возможно — настоящими школами навигации по звёздам.

Мегалитические храмы Мальты
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dietrich Michael Weidmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мегалитические храмы Мальты

Загадка точной ориентации

Пять тысяч лет назад люди на Мальтийском архипелаге построили десятки храмов из многотонных известняковых глыб. Архитектура впечатляла: проход с коридором, полукруглые апсиды в форме клевера, стены с резьбой — всё это придавало храмам особый характер.

Но самое удивительное — направление, в котором были построены эти сооружения. Входы и коридоры многих храмов чётко указывают на юг или юго-восток. Например, Мнайдра в дни солнцестояний и равноденствий озаряется солнечными лучами. Долгое время это считали совпадением или удобством. Теперь ясно — дело в другом.

Ритуалы, пепел, жертвы

Археологи находили внутри храмов кости животных, человеческие останки и золу. Это давало основания полагать, что здесь совершались ритуалы, жертвоприношения или устраивались пиршества. Однако главная загадка — зачем храмы строили именно так?

Что показал новый подход

Фабио Силва из Борнмутского университета с командой впервые собрали данные по ориентации 32 храмов, включая руины, которые раньше никто не исследовал. С помощью статистического анализа они проверили гипотезы: ориентация по солнцу, защита от ветров, следование рельефу… Все они не сработали.

Ответ — на небе

Оказалось, многие храмы "смотрят" на точки восхода трёх ярких звёзд: Хадар (Центавр), Гакрукс (Южный Крест) и Авиор (Киль). В V тысячелетии до н. э. эти звезды появлялись над горизонтом на 2-4° — как раз на осеннее равноденствие, что совпадало с завершением сельскохозяйственного сезона.

Школа небесной навигации

Учёные выдвинули смелую гипотезу: храмы могли быть тренировочными базами для мореплавателей. Мальта поддерживала связи с Сицилией и другими островами, но найти дорогу домой было непросто — острова не видно с севера. Как ориентироваться? По звёздам.

Храмы напоминали палубу корабля, а их входы — "окна" в небо. Они фокусировали взгляд на определённую часть горизонта, где появлялись нужные звёзды. Так можно было запомнить ориентиры на юг — к дому.

Почему всё прекратилось

После 2400 года до н. э. строительство храмов остановилось. Вероятно, из-за сильной засухи или внутреннего кризиса. Морские путешествия стали редкостью — значит, и школы навигации больше не были нужны.

Не все согласны с такой трактовкой. Например, археолог Хью Гроукатт считает, что связь храмов со звёздами — скорее исключение. Он делает ставку на ориентацию по солнцу и защите от северных ветров.

Тем не менее, методика Силвы уже изменила подход к изучению древней архитектуры. Возможно, в будущем мы узнаем, насколько повсеместно люди прошлого умели "читать" небо.

Уточнения

Ритуа́л (лат. ritualis - "обрядовый" от ritus - "торжественная церемония; культовый обряд") — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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