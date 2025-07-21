Удивительная находка в пещерах Израиля: традиции, которых никто не ожидал

Учёные из Израиля обнаружили различия в разделке мяса у неандертальцев

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Удивительное открытие заставило археологов пересмотреть представления о культуре неандертальцев. Всего 70 километров — и словно разные миры: две стоянки, два подхода к приготовлению пищи.

Фото: Openverse by Gary Lee Todd, Ph.D., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Древние люди

Одна дичь, одни инструменты — но разные традиции

В пещерах Амуд и Кебара на севере Израиля археологи нашли останки неандертальцев возрастом 50-60 тысяч лет, а вместе с ними — множество костей животных и кремнёвые инструменты. Жили они примерно в одно и то же время, пользовались одинаковыми ножами и скребками, охотились на одних и тех же зверей. Казалось бы, их быт должен был быть идентичным. Но нет.

Как неандертальцы разделывали туши

Исследование, проведённое под руководством Анаэль Жаллон из Еврейского университета в Иерусалиме, показало: в пещере Амуд мясо разрезали частыми, короткими, почти неаккуратными движениями. А в Кебаре — ровными, продуманными и длинными резами.

Это видно под микроскопом: насечки на костях заметно отличаются направлением и плотностью, хотя форма самих надрезов совпадает.

Почему так вышло

Учёные выдвинули несколько гипотез:

В Амуде обрабатывали иные части туш или другие типы костей.

Там мясо могли хранить дольше перед приготовлением — подвешивали или сушили, как это делают современные охотники.

Возможно, в Амуде над тушей трудились сразу несколько человек, а в Кебаре — один.

Однако ни одна из этих версий не объясняет всё.

Это — традиция

Похоже, мы имеем дело с зачатками кулинарных обычаев. Разные группы неандертальцев развивали свои подходы к обработке пищи и передавали их из поколения в поколение. Это уже не просто охота или выживание — это признаки зарождающейся культуры.

В Амуде также нашли больше обгоревших костей (почти 40%), тогда как в Кебаре таких всего 9%. Это может говорить о различиях в приготовлении пищи на огне или в умении защищать пищу от хищников.

Не просто биология — это история

Различия не объясняются плохими инструментами или неопытностью. Обе группы явно знали, что делают. Но делали это по-своему — как бабушки, каждая со своим фирменным рецептом.

Археологи признают: фрагменты костей слишком малы, чтобы восстановить полную картину. Но даже с этими ограничениями ясно одно — кулинария у неандертальцев была делом не только практичным, но и культурным.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

