Удивительная находка в пещерах Израиля: традиции, которых никто не ожидал

Удивительное открытие заставило археологов пересмотреть представления о культуре неандертальцев. Всего 70 километров — и словно разные миры: две стоянки, два подхода к приготовлению пищи.
В пещерах Амуд и Кебара на севере Израиля археологи нашли останки неандертальцев возрастом 50-60 тысяч лет, а вместе с ними — множество костей животных и кремнёвые инструменты. Жили они примерно в одно и то же время, пользовались одинаковыми ножами и скребками, охотились на одних и тех же зверей. Казалось бы, их быт должен был быть идентичным. Но нет.
Исследование, проведённое под руководством Анаэль Жаллон из Еврейского университета в Иерусалиме, показало: в пещере Амуд мясо разрезали частыми, короткими, почти неаккуратными движениями. А в Кебаре — ровными, продуманными и длинными резами.
Это видно под микроскопом: насечки на костях заметно отличаются направлением и плотностью, хотя форма самих надрезов совпадает.
Учёные выдвинули несколько гипотез:
Однако ни одна из этих версий не объясняет всё.
Похоже, мы имеем дело с зачатками кулинарных обычаев. Разные группы неандертальцев развивали свои подходы к обработке пищи и передавали их из поколения в поколение. Это уже не просто охота или выживание — это признаки зарождающейся культуры.
В Амуде также нашли больше обгоревших костей (почти 40%), тогда как в Кебаре таких всего 9%. Это может говорить о различиях в приготовлении пищи на огне или в умении защищать пищу от хищников.
Различия не объясняются плохими инструментами или неопытностью. Обе группы явно знали, что делают. Но делали это по-своему — как бабушки, каждая со своим фирменным рецептом.
Археологи признают: фрагменты костей слишком малы, чтобы восстановить полную картину. Но даже с этими ограничениями ясно одно — кулинария у неандертальцев была делом не только практичным, но и культурным.
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