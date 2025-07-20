Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведь вышел из леса: тревожная ночь на Камчатке
Какой предмет мешает счастью в вашей спальне и почему
Настоящий апокалипсис: нашествие божьих коровок парализовало прибрежные курорты Великобритании
Фитнес после 50: как тренироваться эффективно и избежать ошибок
Биохакеры из США соблюдают строгий режим и процедуры ради жизни до 150 лет
Эксперимент с пауками в невесомости дал старт исследованиям координации у беспозвоночных
Гуаша по телу — больше чем тренд: техника, которая поможет вам похудеть и почувствовать лёгкость
Как снижение ключевой ставки скажется на рынке облигаций и рубле
Подъемы коленей и 9 других эффективных упражнений для людей с избыточным весом

Почему у одних мам только мальчики, а у других — только девочки? Новая гипотеза из генетики

Генетики приближаются к разгадке, почему однополые семьи не всегда случайность
2:59
Наука

Почему одни семьи воспитывают исключительно мальчиков, а другие — только девочек? Этот, казалось бы, случайный феномен может быть не таким уж и случайным.

Ребенок в кроватке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок в кроватке

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предлагает генетическое и биологическое объяснение того, как возраст матери и определённые гены могут влиять на пол потомства.

Авторы исследования проанализировали данные из долгосрочного наблюдения за состоянием здоровья американских медсестер. Они выяснили, что у женщин, родивших своего первого ребёнка после 28 лет, на 13% выше вероятность иметь детей только одного пола — либо всех мальчиков, либо всех девочек.

Более того, был выявлен связанный с полом генетический профиль. Женщины, в семьях которых рождались только девочки, чаще имели определённые варианты гена NSUN6 на 10-й хромосоме. В свою очередь, мамы исключительно мальчиков обладали специфическими вариантами гена TSHZ1 на 18-й хромосоме.

Интересно, что эти гены не связаны напрямую с репродуктивной функцией, но, как предполагают учёные, могут влиять на среду внутри матки, делая её более благоприятной для имплантации эмбрионов определённого пола. То есть у некоторых женщин может биологически повышаться шанс выносить эмбрионы мужского или женского пола.

Однако не все эксперты согласны с выводами. Брендан Зитш, генетик и психолог из Австралии, назвал работу "предварительной и ограниченной", сославшись на небольшую выборку и отсутствие этнического разнообразия: большинство участниц были женщинами европейского происхождения.

Также учёные указывают, что на соотношение полов могут влиять социальные и культурные факторы, особенно в странах, где семейная политика или культурные ожидания могут подтолкнуть к выбору в пользу детей определённого пола.

Исследование не даёт окончательных ответов, но открывает новые направления для генетики и эпидемиологии. Как отмечает генетик Иэн Мэтисон, для более надёжных выводов нужны более крупные выборки и данные из биобанков разных стран. Он подчёркивает, что из-за ограниченного количества детей в современных семьях трудно выявить устойчивые генетические паттерны.

Тем не менее, с развитием генетических баз данных и совершенствованием методов анализа, учёные надеются выяснить: передаётся ли склонность к рождению детей одного пола по наследству, и может ли это быть зашито в ДНК.

Вопрос о том, почему в одних семьях рождаются исключительно мальчики или девочки, может вскоре получить научное объяснение. И оно, как оказывается, не только в судьбе или случайности, но и в генах, возрасте и биологии материнства.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Популярное
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана

Отар Кушанашвили шокировал сеть столь откровенным видео, вспоминая о раскрепощённых временах. Как он сравнил себя с новым поколением?

Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Настя Ивлеева объяснила, где искать лучших холостяков
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Как снижение ключевой ставки скажется на рынке облигаций и рубле
Подъемы коленей и 9 других эффективных упражнений для людей с избыточным весом
Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой — это опасно
Генетики обнаружили уникальный тип крови — выявлена редкая мутация
Путешествие из Турина в Понтечианале: как добраться и где остановиться у озера в Альпах
В Северо-Казахстанской области вскрылась гигантская проблема с землёй — теперь их отдали другим
Генетики приближаются к разгадке, почему однополые семьи не всегда случайность
Модные сочетания лета-2025: небесно-голубой и белый и ещё четыре стильные цветовые комбинации
Диетологи назвали 5 полезных свойств лаврового чая для иммунитета и пищеварения
Сколько в Европе тратят на автомобиль за свою жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.