Почему у одних мам только мальчики, а у других — только девочки? Новая гипотеза из генетики

Генетики приближаются к разгадке, почему однополые семьи не всегда случайность

2:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Почему одни семьи воспитывают исключительно мальчиков, а другие — только девочек? Этот, казалось бы, случайный феномен может быть не таким уж и случайным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок в кроватке

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предлагает генетическое и биологическое объяснение того, как возраст матери и определённые гены могут влиять на пол потомства.

Авторы исследования проанализировали данные из долгосрочного наблюдения за состоянием здоровья американских медсестер. Они выяснили, что у женщин, родивших своего первого ребёнка после 28 лет, на 13% выше вероятность иметь детей только одного пола — либо всех мальчиков, либо всех девочек.

Более того, был выявлен связанный с полом генетический профиль. Женщины, в семьях которых рождались только девочки, чаще имели определённые варианты гена NSUN6 на 10-й хромосоме. В свою очередь, мамы исключительно мальчиков обладали специфическими вариантами гена TSHZ1 на 18-й хромосоме.

Интересно, что эти гены не связаны напрямую с репродуктивной функцией, но, как предполагают учёные, могут влиять на среду внутри матки, делая её более благоприятной для имплантации эмбрионов определённого пола. То есть у некоторых женщин может биологически повышаться шанс выносить эмбрионы мужского или женского пола.

Однако не все эксперты согласны с выводами. Брендан Зитш, генетик и психолог из Австралии, назвал работу "предварительной и ограниченной", сославшись на небольшую выборку и отсутствие этнического разнообразия: большинство участниц были женщинами европейского происхождения.

Также учёные указывают, что на соотношение полов могут влиять социальные и культурные факторы, особенно в странах, где семейная политика или культурные ожидания могут подтолкнуть к выбору в пользу детей определённого пола.

Исследование не даёт окончательных ответов, но открывает новые направления для генетики и эпидемиологии. Как отмечает генетик Иэн Мэтисон, для более надёжных выводов нужны более крупные выборки и данные из биобанков разных стран. Он подчёркивает, что из-за ограниченного количества детей в современных семьях трудно выявить устойчивые генетические паттерны.

Тем не менее, с развитием генетических баз данных и совершенствованием методов анализа, учёные надеются выяснить: передаётся ли склонность к рождению детей одного пола по наследству, и может ли это быть зашито в ДНК.

Вопрос о том, почему в одних семьях рождаются исключительно мальчики или девочки, может вскоре получить научное объяснение. И оно, как оказывается, не только в судьбе или случайности, но и в генах, возрасте и биологии материнства.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

