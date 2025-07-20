Жизнь рядом с хищниками: как остров учится сосуществовать с акулами, не истребляя природу

30 атак, 11 жертв и миллионы евро: анатомия кризиса с акулами в Индийском океане

3:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2011 году на тропическом острове Реюньон в Индийском океане произошёл случай, изменивший облик региона: акула напала на французского серфера. Это событие стало началом кризиса, который за 8 лет унёс жизни 11 человек из 30 пострадавших, а пляжи — прежде туристическое достояние — оказались закрыты, нанеся серьёзный ущерб экономике и репутации острова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акула

Реакция властей была беспрецедентной: миллионы евро были вложены в исследование поведения акул и разработку методов защиты. В результате остров, ранее известный как туристическое направление, превратился в глобальный научный центр, конкурирующий с Австралией и Южной Африкой в области изучения морских хищников.

С 2016 года на острове действует Центр защиты от акул, где тестируются дроны, электронные отпугиватели, SMART-системы мониторинга и инновационные методы отлова акул с минимальным вредом для экосистемы.

Что вызвало всплеск атак? Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, но выделяют ряд факторов:

рост населения и активное строительство привели к изменению стока и привлекательности прибрежных вод;

запрет на продажу мяса акулы мог спровоцировать рост популяции;

создание морского заповедника у побережья усилило концентрацию акул рядом с берегом.

Все эти факторы могли в совокупности нарушить баланс между человеком и морской средой.

Особенно остро ситуация обострилась в 2015 году после трагической гибели 13-летнего сёрфера. Общество разделилось: одни требовали массового истребления акул, другие — защиты природы. Методы вроде барабанных лесок вызвали протесты экологов, так как они представляли угрозу и для других видов.

Тем временем учёные продолжали искать решение. Но однозначной причины всплеска нападений не нашли.

Электрические отпугиватели, обязательные для серфингистов, показали ограниченную эффективность и со временем теряли свойства, как показали исследования в Новой Каледонии.

SMART drumline — система оповещения о поимке акул с возможностью вернуть их в океан — успешно применяется в Австралии и даёт высокий уровень выживаемости улавливаемых особей.

Программа профилактического рыболовства, действующая с 2018 года, привела к отлову и уничтожению множества акул, но также вызвала жёсткую критику со стороны зоозащитников.

На Реюньоне сегодня используют комплексную систему безопасности:

защитные сетки в зонах купания,

патрули на лодках,

фридайверы-наблюдатели,

автоматические камеры и тепловизоры.

Эти меры позволили ослабить запрет на купание, сохранив приемлемый уровень риска. Французское правительство продолжает инвестировать в научные подходы, а не в истребление.

Как подчёркивают специалисты, акулы — это не чудовища и не герои, а дикие хищники, чьё поведение должно изучаться, а не демонизироваться. Будущее мер безопасности будет определяться научными данными и отношением общества: к морю, к риску и к самой природе.

Реюньон стал примером того, как трагедия может стать толчком к технологическим и научным прорывам, если страх уступает место знанию.

Уточнения

Реюньо́н (фр. Réunion) — островной заморский регион Франции. Расположен на одноимённом острове в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара, относится к Африке.

