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Тайна подземных толчков раскрыта: сенсация из Мьянмы

В Мьянме зафиксировано уникальное явление во время землетрясения
2:58
Наука

Уникальные кадры, запечатлевшие момент разрыва земной коры во время мощного землетрясения, вызвали настоящий ажиотаж среди ученых и общественности.

Разрушенная дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрушенная дорога

Видео, снятое камерой наблюдения вблизи города Тази в Мьянме, демонстрирует не только сам процесс образования трещины, но и необычное волнообразное движение, которое ранее не удавалось зафиксировать в реальном времени. Это открытие может перевернуть наше понимание динамики землетрясений и помочь в прогнозировании будущих катаклизмов.

Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее 28 марта, оставило после себя не только разрушения, но и ценный материал для науки. На кадрах видно, как земля начинает дрожать, а затем внезапно раскалывается, образуя трещину.

Подобные разрывы коры не являются редкостью при сильных подземных толчках, однако до сих пор их не удавалось заснять с такой четкостью. Исследователи отметили, что ранее подобные явления изучались только по геологическим следам, известным как "сликенлайны", которые остаются на поверхностях разломов.

Один из геофизиков, участвовавших в анализе видео, признался, что при первом просмотре ролика у него возникло чувство тревоги.

Он обратил внимание на то, что объекты на экране двигались не по прямой линии, а по изогнутой траектории, что сразу напомнило ему о его предыдущих исследованиях искривления разломов, основанных на геологических данных. Вместе с коллегой из Киотского университета они провели детальный анализ видеозаписи, чтобы понять природу этого явления.

Результаты анализа показали, что трещина сначала резко изгибается, а затем начинает двигаться с ускорением, достигая максимальной скорости около 3,2 метра в секунду.

За 1,3 секунды разлом преодолел расстояние в 2,5 метра, после чего его движение замедлилось, а траектория выпрямилась. Ученые предположили, что такое поведение связано с неравномерным распределением напряжения в разломе: на поверхности земли оно ниже, чем на глубине, что и вызывает искривление.

По мнению исследователей, это искривление несет в себе важные данные о динамике разломов, которые могут быть использованы для изучения прошлых землетрясений и прогнозирования будущих.

Исследователи также отметили, что форма изгиба трещины зависит от направления разрыва, что делает подобные наблюдения ценным инструментом для науки. Они подчеркнули, что изучение таких кривых может помочь лучше понять механизмы землетрясений и повысить точность прогнозов. Результаты этого исследования были опубликованы в одном из научных журналов, посвященных сейсмологии, 18 июля.

Уточнения

Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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