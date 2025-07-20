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Революция в каждом укусе: 3D-принтер меняет искусство выпечки

Французская пекарня Maison Bécam внедряет 3D-принтер для выпечки
2:53
Наука

Сеть ремесленных пекарен Maison Bécam, начавшая свою историю в 2005 году в городе Анже, расположенном в департаменте Мэн и Луара, гордится своим умением сочетать вековые традиции с современными инновациями.

Хингалш
Фото: commons.wikimedia.org by Muhammad Sugaipov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хингалш

В этом году компания сделала шаг в будущее, внедрив в свою работу передовые технологии. В апреле в одной из кондитерских началось тестирование пищевого 3D-принтера Patiss3, созданного Марин Коре-Байе и представленного на популярной французской телепередаче, где предприниматели ищут инвесторов.

Основатель бренда, 46-летний Николя Бекам, отметил, что устройство уже доказало свою эффективность, и с сентября оно будет запущено в полноценное производство.

Этот инновационный аппарат позволяет создавать сложные и хрупкие элементы декора, которые практически невозможно изготовить вручную. При этом, как подчеркнул основатель компании, использование 3D-принтера не угрожает рабочим местам. Напротив, для работы с устройством был нанят дополнительный сотрудник, что свидетельствует о стремлении компании развивать новые направления, сохраняя при этом занятость.

Как же работает эта технология? Процесс начинается с создания эскиза в специальной программе, которая передает данные на сопло принтера. Затем устройство смешивает жидкие компоненты, такие как вода или молоко, с сухими ингредиентами, например мукой, и формирует изделие, точно повторяющее заданный рисунок. Полученный продукт может быть как сладким, так и соленым, в зависимости от рецептуры.

По словам Николя Бекама, на изготовление одной детали уходит около 15 минут, после чего требуется еще 20 минут на выпечку. Максимальный размер готовых изделий составляет 40 на 40 сантиметров. После завершения процесса остается лишь удалить небольшое количество пыли с готового продукта.

Стоимость такого оборудования составляет 35 000 евро, что делает его одним из самых доступных решений среди аналогичных технологий, используемых в профессиональных мастерских. Уже этой осенью компания планирует внедрить усовершенствованную версию принтера, оснащенную четырьмя соплами и четырьмя лотками, что позволит значительно расширить ассортимент продукции.

Это нововведение поможет создавать уникальные торты и десерты, которые станут настоящим украшением ассортимента Maison Bécam. На сегодняшний день сеть насчитывает 27 магазинов по всей Франции, но амбиции компании гораздо шире — к 2026 году планируется открыть 50 точек.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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