Легенда рухнула: как Intel за 5 лет потеряла всё – и кто её добил

Intel официально выбыла из десятки крупнейших производителей полупроводников

3:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то Intel считалась неоспоримым лидером в мире электроники, но сегодня ее имя исчезло из списка десяти крупнейших производителей полупроводников.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Интел

Этот факт стал неожиданным откровением для многих в технологической индустрии, особенно после того, как новый генеральный директор компании, занявший пост в марте после отставки своего предшественника, публично признал утрату позиций.

Это заявление вызвало настоящий шок, ведь Intel до сих пор остается известным брендом, хотя такие конкуренты, как TSMC, Nvidia, Samsung, Apple и AMD, давно обошли ее по уровню инноваций, доходам и влиянию на рынке. Более того, в последние годы заметно выросли и более мелкие игроки, такие как Broadcom, Mediatek, Micron и SK Hynix, которые также обгоняют Intel по ряду показателей.

Одной из причин падения компании стали масштабные сокращения персонала, о которых стало известно после внутреннего опроса сотрудников. Сотни работников уже потеряли свои места на предприятиях в Калифорнии, Аризоне и Израиле, и в ближайшие недели увольнения затронут еще больше людей.

Компания принимает радикальные меры: сворачивает бизнес в автомобильной отрасли, передает на аутсорсинг маркетинговые и производственные функции, а также планирует сократить пятую часть своего штата. Эти шаги, по мнению руководства, необходимы для стабилизации ситуации, которая в последние годы оставляет желать лучшего.

Проблемы Intel связаны не только с внутренними процессами, но и с неудачными попытками удержать позиции на рынке. Например, усилия по модернизации процессоров x86, включая внедрение гибридной архитектуры и эксперименты с ARM, не принесли ожидаемого роста рыночной доли.

Чипы предыдущего поколения Arrow Lake оказались неконкурентоспособными по сравнению с продукцией AMD, а графические процессоры компании так и не смогли занять значимую нишу, уступая лидерам отрасли. Особенно болезненным стало отставание в области искусственного интеллекта, где Intel не смогла догнать Nvidia, доминирующую на рынке благодаря своим графическим процессорам для центров обработки данных.

Попытки компании выйти на рынок искусственного интеллекта также не увенчались успехом.

Приобретение израильской компании Ha Labs и разработка чипа Gaudi не позволили Intel приблизиться к лидерам, таким как Nvidia с ее чипом H100 или AMD с MI300X. Успех крупных языковых моделей, подобных ChatGPT от OpenAI, только усилил разрыв, укрепив позиции конкурентов.

Финансовые показатели Intel также вызывают тревогу: в третьем квартале 2024 года компания ожидает убытки в размере 16 миллиардов долларов.

Это разительный контраст с прошлым, когда Intel занимала практически монопольное положение на рынке процессоров, а каждое новое поколение чипов с минимальными улучшениями обеспечивало ей лидерство. Ситуация становится еще более драматичной, если вспомнить, что в свое время Nvidia чуть не была поглощена Intel, а теперь последняя стала самой дорогой компанией в мире, оставив своего бывшего конкурента далеко позади.

Уточнения

Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для ЦОДов, ПЛИС (Altera), микросхем для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.

