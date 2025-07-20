Неандертальцы – первые гурманы: ученые нашли нечто необычное в кухнях древних племен

Неожиданные данные о культурных традициях неандертальцев в обработке пищи

4:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние неандертальцы, возможно, обладали своими уникальными "семейными рецептами", которые передавались из поколения в поколение.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ неандерталец

Новое исследование, посвященное двум группам неандертальцев, обитавшим в пещерах Амуд и Кебара на севере Израиля, выявило удивительные различия в их подходах к обработке пищи, несмотря на близость их мест обитания и схожие условия жизни. Ученые предполагают, что эти различия могли быть результатом культурных традиций и социальных практик.

Исследователи отметили, что, хотя обе группы жили всего в 70 километрах друг от друга и использовали одинаковые кремневые орудия, а также охотились на схожую добычу, такую как газели и лани, их методы разделки туш значительно отличались.

По мнению ученых, это может указывать на то, что неандертальцы передавали знания о приготовлении пищи через социальное обучение, формируя уникальные традиции в каждом сообществе.

Пещеры Амуд и Кебара служили домом для неандертальцев около 50-60 тысяч лет назад, преимущественно в зимний период. Археологические находки, включая захоронения, очаги, каменные инструменты и остатки пищи, позволили ученым заглянуть в повседневную жизнь этих древних людей. Например, было установлено, что обитатели Кебары чаще охотились на более крупных животных и приносили в пещеру целые туши для разделки, тогда как в Амуде добыча была мельче, и разделка, вероятно, частично проводилась на месте охоты.

Анализ костей животных выявил дополнительные различия. В Амуде около 40% костей были обожжены и сильно раздроблены, что может быть связано как с приготовлением пищи, так и с более поздними повреждениями.

В Кебаре же обожженных костей было значительно меньше — всего 9%, и они были менее раздроблены, что указывает на их использование в кулинарных целях. Кроме того, кости в Амуде меньше пострадали от хищников, чем в Кебаре, что также может свидетельствовать о различиях в способах хранения или обработки пищи.

Для более глубокого изучения ученые исследовали следы насечек на костях, отобранных из соответствующих археологических слоев обеих пещер. Эти следы были проанализированы как на макро-, так и на микроуровне, чтобы понять, существовали ли различия в техниках разделки. Несмотря на то, что обе группы использовали схожие инструменты, характер насечек оказался разным: в Амуде они были более плотными и менее линейными, чем в Кебаре.

Исследователи рассмотрели несколько возможных причин таких различий. Одно из предположений заключается в том, что неандертальцы в Амуде могли предварительно обрабатывать мясо, например, подсушивать его или давать ему слегка разложиться, как это делают современные мясники, чтобы улучшить вкус или облегчить разделку.

Такое мясо сложнее обрабатывать, что могло привести к более интенсивным и хаотичным следам на костях. Другая гипотеза связана с организацией труда: возможно, в Амуде и Кебаре разделка туш проводилась разным количеством людей или с использованием разных подходов.

Ученые также исключили другие возможные объяснения, такие как различия в видах добычи или уровне мастерства мясников. Даже при сравнении только трубчатых костей мелких копытных, найденных в обеих пещерах, различия в насечках сохранялись, что подтверждает гипотезу о намеренном выборе разных техник разделки.

Однако исследователи подчеркнули, что их выводы имеют определенные ограничения.

Они отметили, что фрагментированность костей иногда затрудняет полное понимание следов разделки, и для устранения этих неопределенностей необходимы дополнительные исследования, включая экспериментальные работы и сравнительный анализ. В будущем такие исследования могут помочь не только лучше понять повседневную жизнь неандертальцев, но и, возможно, даже воссоздать их кулинарные традиции.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

