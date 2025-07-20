Сладкая смерть в джунглях: туристы убивают азиатских слонов

Экологи назвали главные риски взаимодействия человека и диких слонов

4:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Взаимодействие человека с дикой природой может обернуться серьезными последствиями, о чем свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Palmyre_066.jpg by William Scot Морщины слона могут вдохновить на создание роботов

Ученые предупреждают, что подкармливание диких животных, особенно таких крупных, как азиатские слоны, приводит к опасным изменениям в их поведении, угрожая как людям, так и самим животным.

Исследователи, изучающие исчезающие виды азиатских слонов, отметили, что сокращение их естественной среды обитания вынуждает животных вступать в конфликты с людьми. Особое внимание в исследовании уделено последствиям подкармливания диких животных, которое делает их более смелыми и зависимыми от человека. Ученые подчеркнули, что такие действия могут быть опасны не только в регионах, где обитают слоны, но и в любых местах, где люди контактируют с дикой природой.

Азиатские слоны, являющиеся одной из главных природных достопримечательностей Шри-Ланки и Индии, стали объектом длительного наблюдения. В национальном парке Удавалаве на Шри-Ланке в течение 18 лет изучалось поведение слонов, которые собираются у границ парка вблизи туристических маршрутов. Было установлено, что животные научились выпрашивать еду у туристов, привыкнув к сладостям и другим лакомствам.

В результате некоторые слоны начали ломать ограждения, чтобы получить пищу, что привело к трагическим последствиям: несколько человек погибли или были ранены, а не менее трех слонов были убиты. Кроме того, животные нередко проглатывали пластиковые пакеты и другой мусор, оставленный людьми, что также наносило вред их здоровью. Исследователи отметили, что тесные контакты между людьми и слонами увеличивают риск передачи заболеваний.

В другом регионе, в индийском Сiguре, было проанализировано поведение 11 самцов азиатских слонов, которые искали пищу вблизи человеческих поселений. Четыре из них, предположительно, погибли из-за действий человека, тогда как одному удалось вернуться к естественному образу жизни после реабилитации.

Исследователи указали, что многие туристы, особенно иностранные, ошибочно считают азиатских слонов безопасными и ручными, подобно домашним животным. Это побуждает людей подходить к ним слишком близко, чтобы сделать фотографии, что может привести к трагедиям как для человека, так и для животного. В национальном парке Удавалаве было подсчитано, что от 9 до 15% местных слонов, то есть 66 самцов из популяции в 800-1200 особей, регулярно выпрашивают еду у туристов. Некоторые из них, например, самец по кличке Рэмбо, даже стали местными знаменитостями благодаря своему поведению.

Ученые подчеркнули, что привыкание животных к человеческой пище может сделать их агрессивными, что чревато травмами и гибелью как для людей, так и для самих животных. Кроме того, такие действия сводят на нет любые потенциальные выгоды от подобных взаимодействий. Исследователи также отметили, что подкармливание не может быть устойчивой практикой и требует строгого регулирования, поэтому они настоятельно рекомендуют ввести полный запрет на подобные действия.

Авторы исследования признали, что большинство людей, кормящих диких животных, руководствуются добрыми намерениями, желая помочь или просто получить удовольствие от общения с природой.

Однако они предупредили, что такие действия привлекают животных в опасные зоны, где возрастает риск конфликтов и передачи болезней. Более того, молодые особи, привыкшие к подачкам, могут утратить способность самостоятельно добывать пищу, что делает их зависимыми от человека. Ученые также указали, что подобное поведение может изменить маршруты миграции животных и заставить их забыть о естественных источниках питания.

В заключение исследователи призвали к ответственному туризму, отметив, что в большинстве случаев людям следует избегать любых попыток подкармливать диких животных, чтобы сохранить их естественное поведение и обезопасить как природу, так и самих себя.

Уточнения

Сан-Дие́го — город на юго-западе США на берегу Тихого океана близ границы с Мексикой, административный центр округа Сан-Диего в штате Калифорния.

