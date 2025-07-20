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Древние VIP-трофеи: зачем охотники тащили кабанов через горы на пир

В Иране найдены останки диких кабанов, привезённых из неожиданного мира
3:19
Наука

Традиция дарить подарки, символизирующие культуру или географию, уходит корнями в глубокую древность.

Зубастая свинья бабирусса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зубастая свинья бабирусса

Если сегодня мы привозим друзьям французский сыр, голландские вафли или канадский кленовый сироп, то тысячи лет назад люди вкладывали не меньше усилий, чтобы удивить своих близких. Новое исследование, проведенное международной группой ученых, раскрывает, как общины, жившие около 11 000 лет назад на территории современного Ирана, устраивали грандиозные праздники, для которых привозили добычу издалека.

Археологические раскопки в местности Асиаб, расположенной в горах Загрос, позволили обнаружить следы одного из таких мероприятий. Исследователи нашли останки 19 диких кабанов, чьи черепа были аккуратно уложены в яму внутри круглого строения.

Судя по следам на костях, животные были использованы для большого застолья. Однако долгое время оставалось загадкой, откуда именно они были привезены.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые изучили зубную эмаль пяти кабанов, проанализировав ее химический состав и микроскопические особенности. Они выяснили, что слои эмали, подобно годичным кольцам деревьев, содержат информацию о среде обитания животных.

В частности, изотопные показатели, которые зависят от географического положения, указали на то, что не все кабаны были местными. Некоторые из них, вероятно, обитали на расстоянии до 70 километров от места проведения праздника.

Исследователи отметили, что транспортировка добычи через труднопроходимую горную местность в период раннего неолита была непростой задачей. Такое путешествие могло занять несколько дней, особенно если учесть, что кабаны в то время не были основным объектом охоты. По мнению ученых, общины того времени использовали разнообразные стратегии охоты, добывая множество видов животных, но выбор именно кабанов для праздника был неслучайным. Эти агрессивные животные, вероятно, служили символом силы и статуса, а их доставка издалека подчеркивала значимость события.

Особое внимание ученые уделили тому, что праздник в Асиабе проходил в эпоху, когда сельское хозяйство еще не существовало. Это делает находку еще более уникальной, так как она демонстрирует, насколько важными были социальные связи и традиции даже в те далекие времена.

Исследователи подчеркнули, что усилия, которые люди вкладывали в организацию таких мероприятий, говорят о глубокой символике, связанной с географическим происхождением подарков.

По мнению авторов исследования, подобные праздники собирали людей из разных уголков региона, укрепляя социальные связи.

Они также отметили, что традиция привозить на общественные мероприятия дары, отражающие особенности определенной местности, оказалась удивительно устойчивой и сохраняется до наших дней. Исследование, опубликованное в одном из научных журналов, стало результатом совместной работы ученых из Австралии, Германии, Дании и Ирана.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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