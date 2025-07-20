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Смертельная свежесть: ваш любимый салат может стать ядом

Учёные выявили основную причину вспышек кишечной палочки
3:08
Наука

Проблема заражения салата-латука ромэн кишечной палочкой уже давно тревожит специалистов в области общественного здоровья.

Капельница
Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Капельница

Однако недавнее исследование, проведенное в Корнельском университете, предлагает новые подходы, которые могут значительно снизить угрозу для потребителей. В центре внимания — сочетание мер, которые можно применять как на этапе выращивания, так и после сбора урожая, чтобы минимизировать риски.

Авторы исследования, среди которых специалисты в области популяционной медицины и безопасности пищевых продуктов, подчеркивают, что для повышения безопасности продуктов питания необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах.

В частности, они указывают на важность предотвращения загрязнения через воду, используемую для полива, обеспечения эффективной очистки продукции на этапе обработки, а также строгого контроля температуры во время транспортировки.

Исследователи отметили, что одной из главных причин заражения является использование неочищенных поверхностных вод в системах верхнего дождевания.

По их мнению, снизить этот риск можно либо за счет очистки воды, либо за счет перехода на более безопасные методы полива, такие как капельное орошение или полив по бороздам. При этом было подчеркнуто, что, хотя дождевание имеет свои преимущества, например, охлаждающий эффект для растений, оно увеличивает вероятность попадания загрязненной воды на листья. Однако переход на альтернативные системы может потребовать от фермеров значительных финансовых вложений.

Особое внимание в исследовании уделили и вопросам хранения продукции.

Ученые указали, что поддержание правильной температуры на всех этапах цепочки поставок играет решающую роль не только в сохранении качества и срока годности продуктов, но и в предотвращении размножения бактерий. По их мнению, опасная ситуация может возникнуть, если на этапе выращивания или обработки произошло заражение, а затем из-за неправильных условий хранения патогенные микроорганизмы начали активно размножаться.

Исследователи также подчеркнули, что для решения проблемы недостаточно одного универсального подхода. Они постарались максимально подробно описать всю систему, чтобы учесть различные факторы риска и их возможное взаимодействие. Например, значительное внимание было уделено предпосевным мерам, особенно качеству воды для полива, и тому, как это может повлиять на безопасность конечного продукта.

В заключение авторы исследования отметили, что американская система поставок продуктов питания уже сейчас считается одной из самых безопасных в мире.

Однако они уверены, что внедрение комплексных мер, описанных в их работе, позволит сделать ее еще надежнее. По их мнению, такие исследования помогают определить, на какие аспекты следует обратить особое внимание, чтобы минимизировать риски для здоровья потребителей.

Уточнения

Кише́чная па́лочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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