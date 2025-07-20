Этот диетический напиток может лишить вас рассудка: врачи бьют тревогу

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Диетологи предупреждают о скрытой угрозе низкоуглеводных продуктов
4:00
Наука

Сладости без сахара, такие как низкоуглеводное мороженое, протеиновые батончики для кето-диеты и газированные напитки с пометкой "без сахара", давно завоевали популярность среди тех, кто следит за фигурой или уровнем глюкозы в крови.

Мозг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мозг

Одним из ключевых компонентов таких продуктов является эритрит — подсластитель, который используется уже не одно десятилетие. Однако последние данные, полученные в результате исследований, ставят под сомнение его безопасность, указывая на потенциальные риски для здоровья, включая угрозу инсульта.

Недавно в Колорадском университете в Боулдере было проведено исследование, результаты которого опубликованы в специализированном издании, посвященном прикладной физиологии. Ученые выяснили, что этот популярный заменитель сахара может оказывать негативное воздействие на клетки мозга, что, в свою очередь, увеличивает вероятность серьезных проблем с сосудами.

Эритрит, получивший одобрение американских регуляторов еще в 2001 году, представляет собой сахарный спирт, который обычно производят путем ферментации кукурузы.

Этот ингредиент можно встретить в составе множества продуктов, поскольку он практически не содержит калорий, обладает сладостью на уровне 80% от обычного сахара и почти не влияет на уровень инсулина. Благодаря этим свойствам он стал излюбленным выбором для тех, кто стремится снизить вес, контролировать уровень сахара или придерживаться низкоуглеводного питания. Однако новые данные заставляют пересмотреть отношение к этому веществу.

Анализ, проведенный с участием более 4000 человек в США и Европе, показал, что повышенное содержание эритрита в крови связано с увеличением риска сердечных приступов и инсультов в течение трех лет. Чтобы понять, что именно вызывает такие последствия, исследователи решили изучить влияние этого подсластителя на клетки, выстилающие сосуды головного мозга.

Для этого они подвергли клетки воздействию эритрита в концентрации, эквивалентной той, что содержится в одной порции газировки без сахара, в течение трех часов.

Результаты оказались тревожными. Клетки, подвергшиеся воздействию, начали производить значительно меньше оксида азота — вещества, которое помогает сосудам расслабляться и расширяться. Одновременно с этим увеличилось выделение эндотелина-1 — белка, вызывающего сужение сосудов.

Кроме того, при контакте с тромбином — соединением, способствующим образованию тромбов, — клетки вырабатывали меньше естественного антикоагулянта, известного как t-PA. Также было отмечено усиленное производство активных форм кислорода, или так называемых свободных радикалов, которые могут ускорять старение клеток, вызывать воспаление и повреждать ткани.

Исследователи отметили, что сужение сосудов в сочетании с ухудшением способности организма растворять тромбы значительно повышает вероятность инсульта. При этом они подчеркнули, что в эксперименте использовалась дозировка, соответствующая всего одной порции продукта. Для людей, которые ежедневно потребляют несколько таких продуктов, последствия могут быть еще более серьезными.

Важно учитывать, что исследование проводилось в лабораторных условиях, и для подтверждения выводов необходимы дополнительные испытания с участием людей.

Тем не менее ученые советуют потребителям быть внимательнее к составу продуктов, обращая внимание на наличие эритрита или упоминание "сахарного спирта" на этикетках. Они также указали, что, учитывая результаты как эпидемиологических, так и клеточных исследований, разумным шагом будет ограничение потребления подобных некалорийных подсластителей.

Уточнения

Эритритол эритрит, эритрол, (2R,3S)-бутан-1,2,3,4-тетрол — пищевая добавка Е968 по Кодекс Алиментариус, органическое соединение, простейший четырёхатомный спирт (тетрит) с химической формулой C4H10O4.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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