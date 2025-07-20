Реки прошлого: Марс оказался гораздо более живым, чем мы думали

На Марсе обнаружили более 15 тысяч километров древних речных долин

Недавние открытия, связанные с Марсом, переворачивают наши представления о прошлом этой загадочной планеты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поверхность Марса

Исследования указывают на то, что Красная планета могла быть не просто пустынным и холодным миром, а местом, где миллиарды лет назад текли реки, а климат был удивительно мягким. На основе анализа спутниковых данных удалось обнаружить следы древних водных потоков, которые простираются на тысячи километров по поверхности Марса. Эти находки заставляют задуматься: а что, если Марс когда-то был обитаемым?

Одним из ключевых объектов исследования стал регион Ноахис Терра, расположенный в южной части Марса, неподалеку от огромного кратера Эллада Планития, который считается одним из самых крупных во всей Солнечной системе.

Здесь были выявлены необычные хребты, которые, как предполагается, сформировались под воздействием мощных водных потоков и эрозии. Эти структуры, по мнению исследователей, являются остатками древних речных русел, общая длина которых превышает 15 тысяч километров. Некоторые из них представляют собой изолированные возвышенности, тогда как другие образуют сложные системы, простирающиеся на сотни километров и возвышающиеся над поверхностью на десятки метров.

Анализ данных, собранных с помощью современных орбитальных аппаратов, позволил сделать вывод, что вода на Марсе могла существовать в стабильном состоянии на протяжении длительного времени.

В частности, речь идет о периоде, который охватывает переход от ноахианского к гесперианскому геологическому этапу, произошедшему около 3,7 миллиарда лет назад. Если эти предположения верны, то Марс в далеком прошлом мог быть значительно более влажным, чем считалось ранее. Более того, считается, что источником воды на планете были осадки, что указывает на существование теплого и влажного климата.

Эти выводы ставят под сомнение устоявшееся мнение о том, что Марс большую часть своей истории оставался холодным и сухим, а водные потоки появлялись лишь эпизодически в результате кратковременного таяния ледников.

Новые данные, напротив, рисуют картину активного и динамичного мира, где вода играла ключевую роль в формировании ландшафта. Исследователи подчеркивают, что такие открытия могут стать важным шагом к пониманию того, могла ли на Марсе существовать жизнь.

Для анализа поверхности планеты были использованы данные, полученные с помощью нескольких орбитальных инструментов. Среди них — современные камеры высокого разрешения и датчики, установленные на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, а также информация, собранная ранее с помощью лазерного высотомера, который работал на зонде Mars Global Surveyor.

Эти инструменты позволили составить подробные карты, на которых отображены расположение, длина и особенности хребтов, разбросанных по обширным территориям Марса.

На ежегодном собрании Королевского астрономического общества в Дареме было отмечено, что полученные результаты подтверждают: Марс в прошлом был гораздо более сложным и активным миром, чем мы привыкли считать. Эти открытия не только меняют наше понимание истории Красной планеты, но и открывают новые горизонты для исследований, связанных с поиском следов жизни за пределами Земли.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

