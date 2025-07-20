Ледник рушится: море поглотит мегаполисы с миллионами жителей

Катастрофа ледника Туэйтс может дестабилизировать мир

3:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледник Туэйтса, расположенный в западной части Антарктиды и получивший мрачное прозвище "ледник судного дня", представляет собой одну из самых серьёзных угроз для планеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цунами

Этот гигантский ледяной массив скрывает в себе объём воды, достаточный для того, чтобы поднять уровень мирового океана более чем на 60 сантиметров. В случае полного разрушения антарктических ледяных образований последствия могут стать катастрофическими, затопив крупные города с населением в десятки миллионов человек. Учёные подчёркивают, что подобный сценарий уже нельзя считать лишь гипотетическим.

Обрушение "ледника судного дня" способно кардинально изменить облик современного мира. Исследователи предупреждают, что его разрушение может запустить цепную реакцию, дестабилизирующую весь антарктический ледяной покров.

В результате уровень моря может подняться на три метра, что приведёт к затоплению таких мегаполисов, как Лондон, Нью-Йорк и Бангкок. Об этом сообщалось в статье, опубликованной на новостном портале Newsner.

Эта угроза перестала быть просто теоретической. Международная группа исследователей, работающая в рамках проекта International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), обнаружила новый тревожный фактор, который может ускорить процесс разрушения.

Под поверхностью ледника была выявлена сеть скрытых озёр, играющих ключевую роль в дестабилизации ледяного покрова. Об этом несколько месяцев назад писал научный журнал Science, ссылаясь на результаты работы группы.

Руководитель исследования, член ITGC, отметил, что учёные ожидали определённого влияния воды, стекающей с нижней части ледяного покрова, на процесс таяния, вызванный океаном. Однако, по его словам, масштабы этого стока в скрытые озёра позволили впервые точно оценить его воздействие. Он добавил, что отвод воды в ключевых зонах напрямую влияет на стабильность ледника, ускоряя его отступление под воздействием океанических течений.

Эти процессы происходят на фоне аномально высоких температур в южном полушарии. Климатологи считают 2025 год переломным, так как необычно тёплая погода может значительно ускорить таяние ледника по сравнению с предыдущими прогнозами.

Морской геолог из Университета Флориды, также участвующий в проекте ITGC, подчеркнул, что разрушение ледника Туэйтс приведёт к повышению уровня моря примерно на 65 сантиметров.

Он отметил, что текущий год отличается особой интенсивностью климатических изменений, и восстановление ледяного покрова за один сезон становится практически невозможным. По его мнению, ситуация достигла точки, где прежние правила уже не действуют. Об этом он рассказал в интервью австралийскому порталу Nationwide News.

Если раньше учёные предполагали, что полное разрушение ледника может занять десятилетия или даже столетия, то последние данные указывают на то, что критический момент может наступить гораздо раньше.

Последствия такого сценария затронут не только прибрежные города, но и инфраструктуру, культурные памятники и туристическую индустрию. Американский журнал Newsweek назвал Туэйтс климатической бомбой замедленного действия, отметив, что её "тиканье" становится всё более угрожающим.

Уточнения

Ледник Туэйтса — ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.

