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Чёрные дыры танцевали на краю скорости: рожден космический монстр

Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123
1:47
Наука

Астрономы объявили о сенсационном открытии, которое стало настоящим прорывом в изучении космоса.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

С помощью гравитационно-волновых обсерваторий было зафиксировано крупнейшее в истории слияние двух чёрных дыр, произошедшее на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от нашей планеты.

В результате этого грандиозного столкновения, в котором участвовали два объекта, каждый из которых по массе более чем в 100 раз превосходил Солнце, образовалась новая чёрная дыра. Её масса оказалась в 265 раз больше солнечной, что делает это событие уникальным в своём роде.

Событие, получившее кодовое название GW231123, было зарегистрировано 23 ноября 2023 года американскими обсерваториями LIGO, расположенными в Хэнфорде и Ливингстоне. Учёные отметили, что чёрные дыры вращались с невероятной скоростью, практически достигая предела, установленного общей теорией относительности Эйнштейна.

Этот факт вызвал удивление в научном сообществе, так как подобные параметры ставят под вопрос некоторые из существующих теоретических моделей.

Данное открытие стало важным шагом в развитии гравитационно-волновой астрономии, открывая новые горизонты для исследований. Подробности этого события планируется представить на международной конференции GR-Amaldi, которая пройдёт в Глазго в июле.

Учёные уверены, что полученные данные помогут лучше понять природу чёрных дыр и эволюцию Вселенной, а также проверить границы современных физических теорий.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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