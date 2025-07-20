Это только начало: учёные предупредили о грядущих погодных аномалиях

Аномалии Средиземного моря спровоцировали погодный катаклизм

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавний шторм, обрушившийся на Венгрию 7 июля, оставил после себя масштабные разрушения и стал поводом для серьёзных научных обсуждений.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторм

Руководитель кафедры изучения атмосферы и пространственных данных университета Сегеда провёл анализ, который показал, что погодная аномалия была вызвана значительным потеплением Средиземного моря. Температура воды в море оказалась на 6 °C выше средних многолетних значений, что привело к усиленному испарению, накоплению водяного пара и, как следствие, к формированию мощного шторма.

Тёплый и влажный воздух, насыщенный скрытым теплом, выделял энергию в атмосферу, создавая нестабильные погодные условия.

Это вызвало волну жары, особенно ощутимую в восточной части страны, где 7 июля был зафиксирован новый национальный рекорд максимальной температуры — 38,9 °C. Приход холодного фронта лишь усугубил ситуацию, спровоцировав резкие перепады температур на 10-15 °C. Такая нестабильность, по мнению специалистов, стала причиной экстремальных погодных явлений, с которыми столкнулась страна.

Особое внимание было уделено сильным ветрам, сопровождавшим шторм. Руководитель исследований отметил, что разрушительные порывы ветра, известные как "ветры взлётно-посадочной полосы", возникали из-за осадков, охлаждающих воздух, который затем стремительно распространялся по поверхности земли. В городской среде, особенно в юго-восточных районах, ущерб оказался ещё более значительным из-за особенностей застройки.

В узких улицах между зданиями создавался эффект аэродинамической трубы, что усиливало разрушительную силу ветра. Наибольший урон был нанесён в местах, где после узких улиц начинались открытые пространства, что приводило к резкому усилению ветрового потока.

Кроме того, было отмечено, что шторм пришёлся на период после беспрецедентной засухи.

Например, в Сегеде июнь оказался самым сухим за всю историю наблюдений: осадков выпало всего 0,4 мм вместо привычных 60-70 мм. Из-за длительного отсутствия влаги городские деревья ослабли, что сделало их особенно уязвимыми перед мощными порывами ветра.

В ходе анализа специалисты также затронули тему изменения климата.

Хотя конкретный шторм нельзя напрямую связать исключительно с глобальным потеплением, было указано, что повышение температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, таких как волны жары и мощные штормы. Это подтверждает тенденцию к росту интенсивности подобных катаклизмов, что требует повышенного внимания к мерам адаптации и предотвращения последствий.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

