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Небо Италии разрезало космическое чудо: МКС в действии

Космическое событие прошедших дней: МКС над Европой
2:35
Наука

Вечером 18 июля 2025 года жители Италии стали свидетелями захватывающего зрелища — яркого пролёта Международной космической станции (МКС), который можно было наблюдать невооружённым глазом.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Астрономические порталы заранее сообщили, что станция начала своё движение с северо-западной части небосвода в 22:44 и пересекла небо над всей страной.

Наблюдение за этим явлением оказалось особенно впечатляющим, поскольку МКС выглядела как яркое пятно с постоянным светом, в отличие от мерцающих звёзд. Для того чтобы не пропустить это событие, любителям астрономии понадобились лишь ясное небо и точное соблюдение времени.

Полный пролёт станции занял около шести минут, что позволило в полной мере насладиться зрелищем.

На следующий день, 19 июля, итальянцы получили ещё одну возможность увидеть яркое прохождение МКС, также без использования специального оборудования. Для удобства наблюдения в Риме и других городах были доступны специальные карты, которые помогли определить точное местоположение станции на небе. При этом отмечалось, что, хотя высота пролёта могла варьироваться в зависимости от региона, общая траектория движения — с северо-запада на восток — оставалась неизменной.

Желающим увидеть МКС из своего города предлагалось воспользоваться простым способом определения времени и траектории пролёта. Для этого рекомендовалось зайти на специализированный сайт Heavens-Above, выбрать в правом верхнем углу свой населённый пункт, а затем перейти в раздел, посвящённый МКС. После этого становились доступны подробные карты с указанием даты, времени и направления движения станции.

Этот ресурс также позволял отслеживать пролёты других спутников, включая китайскую космическую станцию Тяньгун, что делало его полезным инструментом для любителей астрономии по всему миру.

Такое событие стало редкой возможностью для всех, кто интересуется космосом, увидеть своими глазами один из самых значимых объектов на орбите Земли. Многие итальянцы, воспользовавшиеся прогнозом погоды и заранее подготовившиеся к наблюдению, поделились своими впечатлениями в социальных сетях, назвав пролёт МКС настоящим космическим шоу.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация до 2028 или 2030 года).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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