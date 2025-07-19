Роботы притворяются детьми: поколение зумеров все чаще выбирает ИИ вместо реальных друзей

Роботы притворяются детьми: поколение зумеров все чаще выбирает ИИ вместо реальных друзей

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Сейчас, в век технологий, дети и подростки все больше и больше проводят времени в гаджетах, совсем забывая обо всех прелестях реального общения и игр с друзьями.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети и интернет

В США только появилась интересная статистика: почти все дети знают о существовании ИИ и хоть раз, с ним общались. Около трети считают, что ИИ — настоящий друг, а 12% уверены, что у них нет друзей, кроме нейросети.

Учёных волнует, как ИИ втирается в доверие, и оказалось, что он может притвориться ребенком, а может — взрослым человеком.

Нейросеть может долго рассказывать, что он маленький мальчик, или что он взрослый, и у него было тяжелое детство.

Однако дети, с которыми "никто не хочет играть", были всегда. Но теперь у них есть ИИ. А многие мамы и отцы в упор "не видят никакой проблемы", пишет KP. RU.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

