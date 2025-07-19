Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супермаркеты заподозрили в картельном сговоре из-за пакетов на кассе
Как приготовить бабушкины булочки в деревенской печи
Окисление деталей вызывает белые линии под боковыми зеркалами автомобиля
Проверенные способы борьбы с пятнами пота на одежде: что помогает, а что нет
Дельфины освоили необычный метод охоты: надевают губки на клюв
Изящно скользящие по водам: моторные лодки Riva совершенствовались благодаря этому озеру в Италии
Вы всё ещё не пробовали плазмолифтинг? Вот почему он стал заменой ботоксу
Валерий Газзаев: В РПЛ должно быть 18 команд
Татьяна Петина: хроническая бессонница повышает риск болезни Альцгеймера

Древнейший из ныне живущих организмов на нашей планете насчитывает четыре столетия: свидетелем каких поворотных моментов истории стал этот долгожитель

Самое старое живое существо на Земле — ему 400 лет: какие исторические события пережил этот долгожитель
1:11
Наука

В социальных сетях бурно обсуждают информацию о старейшем ныне живущем животном — самке малоголовой (гренландской) акулы.

гренландская акула
Фото: en.wikipedia.org by Hemming1952 is licensed under free more info
гренландская акула

Эту акулу открыли девять лет назад. Она плавает в холодных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов с 1620 года, что делает её почти 400-летней.

В ходе исследования ученые провели радиоуглеродное датирование 28 погибших самок разных размеров. Двадцать пять из них были схожи по возрасту и размеру, а две самые старые, возможно, были 355 и 392 года. Средний возраст всей группы составил 272 года.

Эти акулы живут так долго благодаря медленному росту: они вырастают примерно на сантиметр в год и достигают половой зрелости лишь к 150 годам. Ни одна из исследованных акул не умерла естественной смертью, что предполагает, что они могут доживать до значительно больших возрастов. Так что для этой самки четыре столетия могут быть не пределом, пишет nedd.tiscali.

Уточнения

Гренландская полярная акула или малоголовая полярная акула, или атлантическая полярная акула (лат. Somniosus microcephalus) — вид рода полярных акул семейства сомниозовых акул отряда катранообразных. Обитает в водах Северной Атлантики. Ареал простирается на север дальше, чем у прочих акул. Размножается яйцеживорождением. Эти медлительные акулы питаются рыбой и падалью. Являются объектом рыболовного промысла. Максимальная зарегистрированная длина 6,4 м.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о мистическом предсказании, которое связано с ее материнством — как прогноз повлиял на судьбу артистки?

Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Последние материалы
Как охладить воду в бассейне: 5 методов для жаркого лета
ЕС ввёл санкции против Ozon Банка
Готланд признан ЮНЕСКО и остаётся самым популярным летним направлением в Швеции
Медицинское обследование для спортсменов: что нужно знать и зачем оно нужно
Перловая каша помогает контролировать сахар в крови и улучшает пищеварение — диетологи
Технологии на грани: как старые АЭС Европы борются с изменением климата
Почему грядки теряют влагу и как это исправить — рекомендации садоводов
Врач ФМБА России предостерегла от бездумного следования советам о ЗОЖ
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Старейшая слониха Индии Ватсала умерла в заповеднике Панна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.