Древнейший из ныне живущих организмов на нашей планете насчитывает четыре столетия: свидетелем каких поворотных моментов истории стал этот долгожитель

Самое старое живое существо на Земле — ему 400 лет: какие исторические события пережил этот долгожитель

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В социальных сетях бурно обсуждают информацию о старейшем ныне живущем животном — самке малоголовой (гренландской) акулы.

Фото: en.wikipedia.org by Hemming1952 is licensed under free more info гренландская акула

Эту акулу открыли девять лет назад. Она плавает в холодных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов с 1620 года, что делает её почти 400-летней.

В ходе исследования ученые провели радиоуглеродное датирование 28 погибших самок разных размеров. Двадцать пять из них были схожи по возрасту и размеру, а две самые старые, возможно, были 355 и 392 года. Средний возраст всей группы составил 272 года.

Эти акулы живут так долго благодаря медленному росту: они вырастают примерно на сантиметр в год и достигают половой зрелости лишь к 150 годам. Ни одна из исследованных акул не умерла естественной смертью, что предполагает, что они могут доживать до значительно больших возрастов. Так что для этой самки четыре столетия могут быть не пределом, пишет nedd.tiscali.

Уточнения

Гренландская полярная акула или малоголовая полярная акула, или атлантическая полярная акула (лат. Somniosus microcephalus) — вид рода полярных акул семейства сомниозовых акул отряда катранообразных. Обитает в водах Северной Атлантики. Ареал простирается на север дальше, чем у прочих акул. Размножается яйцеживорождением. Эти медлительные акулы питаются рыбой и падалью. Являются объектом рыболовного промысла. Максимальная зарегистрированная длина 6,4 м.



