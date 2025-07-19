Слишком горячо: почему атомные электростанции Европы сталкиваются с проблемами

Технологии на грани: как старые АЭС Европы борются с изменением климата

В первую неделю июля Европу накрыла волна тепла, которая привела к неожиданным последствиям — закрытию атомных электростанций в Швейцарии и Франции.

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Причина в том, что температура воды в реках стала слишком высокой для охлаждения: в Швейцарии — выше 25°C, а во Франции — 28°C. Если электростанции сбрасывают горячую воду обратно в реки, это может нанести вред местной экосистеме.

Старые электростанции используют проточное водяное охлаждение: речная вода проходит через контур, охлаждая пар, но с повышением температуры в реках, возможности для охлаждения сокращаются. В результате некоторые реакторы работают на половину мощности, а другие останавливаются.

По мере глобального потепления такие ограничения становятся всё более частыми. Хотя в прошлом году правила смягчались из-за дефицита электроэнергии, сейчас отключения планируются для защиты окружающей среды. Операторы уверены, что энергосети способны справиться с перебоями и даже экспортируют электроэнергию, используя возобновляемые источники, как солнечная энергия.

Чешские АЭС Темелин и Дукованы защищены лучше: они используют градирни, что делает их менее уязвимыми к высоких температурам. Тем не менее, высокая температура воздуха также может снизить их эффективность, пишет vtm.zive.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



