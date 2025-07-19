Почему одни худеют, а другие нет: всё дело в биологической природе ожирения

Ожирение — не одно заболевание: исследователи выделили 11 различных типов

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Современная наука всё чаще показывает: ожирение — это не одно универсальное состояние, а сложный набор различных биологических форм. Исследования, проведённые в Кембриджском Институте Брода, выявили 11 различных типов ожирения, каждый из которых обусловлен уникальными причинами, генетикой и метаболическими механизмами.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Это означает, что традиционные методы снижения веса — физические нагрузки, диеты, подсчёт калорий — не всегда работают. Причина кроется в том, что ожирение у разных людей развивается по-разному, и универсальный подход к лечению оказывается неэффективным или даже вредным.

Как подчёркивает Акл Фахед, исследователь Института Брода, для эффективного лечения и профилактики ожирения необходимо понимать биологические корни каждого конкретного случая.

Индекс массы тела (ИМТ), столь популярный в массовой медицине, не отражает всей картины — он не учитывает ни гормональный фон, ни уровень инсулинорезистентности, ни генетические предрасположенности.

Например, один человек может иметь ожирение, вызванное нарушением регуляции аппетита, другой — из-за гормонального дисбаланса, а третий — по причине нарушенного усвоения питательных веществ или обмена липидов. Несмотря на одинаковый внешний вид, внутренние механизмы абсолютно разные.

Почему "универсальные" диеты не срабатывают

Этот подход объясняет, почему многие люди сталкиваются с неудачами в попытках сбросить вес. Те методы, которые работают для одного типа ожирения, могут оказаться бесполезными или даже вредными для другого. Например, активные физические тренировки могут не давать результата, если причина лишнего веса кроется в эндокринных нарушениях, которые требуют медикаментозной коррекции.

Идея индивидуального подхода к лечению ожирения уже используется в современной медицине. Исследования, подобные этому, открывают путь к персонализированной терапии, где будут учитываться тип ожирения, гены, гормональный фон и даже микробиом кишечника.

Это знание поможет врачам перестроить стратегии лечения, снизить стигматизацию пациентов и предложить эффективные и научно обоснованные решения.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

