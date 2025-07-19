Этруски говорят снова: новое открытие меняет понимание их обрядов и жизни после смерти

Артефакты, ложа и тайны IV века до н.э.: в Сан-Джулиано открыли уникальное захоронение

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В Сан-Джулиано, в самом сердце древней Этрурии, археологи сделали исключительное открытие — редкую нетронутую этрусскую гробницу, сохранившуюся с IV века до нашей эры. Это событие уже назвали одним из самых значимых для этрусской археологии за последние годы.

Фото: Wikimedia Commons by Jean-Pierre Dalbéra is licensed under Public domain этрусская гробница, Тарквиния, Италия

Находка была сделана в рамках долгосрочного проекта "Археологические исследования Сан-Джулиано", который стартовал в 2016 году. За восемь лет работы команда исследователей успела задокументировать более 600 гробниц, разбросанных по окрестностям древнего города. Однако именно это захоронение стало поистине уникальным: оно было запечатано с момента погребения, а значит — не подвергалось разграблению, как большинство подобных объектов.

Гробница датируется приблизительно 400 годом до н. э. и была высечена прямо в скале, по форме напоминает небольшой дом — с характерной камерной структурой, символизирующей идею "дома для мёртвых". Внутри археологи обнаружили четыре тела, аккуратно уложенных на резных каменных ложах.

Предварительный анализ указывает на то, что это, скорее всего, две супружеские пары — мужчина и женщина. Подобная симметрия и композиция говорит о важности семейных связей в этрусском обществе и об определённой логике в ритуальных захоронениях.

Помимо останков, гробница поразила археологов богатством артефактов — их насчитали более 110. Среди находок — керамические сосуды, железное оружие, бронзовые украшения и изящные серебряные катушки для волос. Каждый предмет имел ритуальное или бытовое значение и открывает окно в повседневную и духовную жизнь этрусков.

Давиде Зори, один из руководителей проекта, подчеркнул, что такие находки крайне редки: "Большинство этрусских гробниц были разграблены ещё в древности. Это — исключение, которое позволяет нам видеть не только артефакты, но и их взаимосвязь, контекст и погребальную идеологию".

По мнению учёных, находка даёт уникальную возможность изучить этрусские верования, обрядность и представления о загробной жизни. Начаты работы по генетическому и антропологическому анализу останков, а также по консервации артефактов.

Археологи продолжают исследовать гробницу, надеясь получить подробную реконструкцию жизни и смерти в этрусском обществе более чем 2400 лет назад. Находка в Сан-Джулиано напоминает: прошлое ещё не сказало последнего слова, и оно ждет своего часа под слоями земли.

Уточнения

Этру́рия (лат. Etruria, Hetruria) — историческая область на северо-западе древней Италии.



Этру́ски (итал. Etruschi; лат. Etrusci, Tusci; др.-греч. τυρσηνοί, τυρρηνοί; самоназв. Rasenna, Raśna) — древняя цивилизация, населявшая в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибром и создавшая развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние.

