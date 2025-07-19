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В Италии открыта нетронутая этрусская гробница - наконец открыт секрет

Что гробница 400 г. до н.э. расскажет нам об этрусских ритуалах и верованиях
2:48
Наука

В итальянском Сан-Джулиано археологи сделали одно из самых значимых открытий последних лет: нетронутая этрусская гробница, остававшаяся запечатанной с IV века до нашей эры, была найдена и раскрыта в рамках проекта "Археологические исследования Сан-Джулиано". Это редкий случай, когда захоронение эпохи этрусков удалось обнаружить в первозданном виде — без следов разграбления и с богатым инвентарём.

Место находки: некрополь Сан-Джулиано
Работы в регионе ведутся с 2016 года, и за это время команда исследователей задокументировала более 600 гробниц, окружавших древний этрусский город. Однако именно это захоронение стало жемчужиной раскопок. Гробница датируется приблизительно 400 годом до н. э. и представляет собой камеру, высеченную в скале, стилизованную под форму небольшого дома.

Внутри археологи обнаружили четырёх человек, покоящихся на резных каменных ложах. Предположительно, это две пары — мужчина и женщина. Такая организация пространства, по мнению учёных, указывает на развитую структуру семейных и обрядовых традиций этрусков.

Богатство артефактов
Особый интерес вызвали более 110 предметов, найденных в гробнице. Среди них — керамические сосуды, железное оружие, бронзовые украшения и серебряные катушки для волос. Такая концентрация артефактов указывает не только на высокий статус погребённых, но и на тщательно продуманные обряды захоронения, где каждому объекту отводилась символическая роль.

Эти находки могут пролить свет на вопросы этрусского быта, социального устройства, эстетики и отношения к загробной жизни.

Уникальность открытия
Археолог Давиде Зори, один из руководителей экспедиции, отметил, что данная находка — это редчайший случай в этрусской археологии, поскольку почти все подобные гробницы были разграблены ещё в древности или разрушены временем.

Это захоронение стало настоящей временной капсулой, позволившей сохранить не только физические предметы, но и контекст, в котором они были размещены. Именно это делает открытие столь важным для науки.

Исследования продолжаются: специалисты уже начали детальный анализ останков и артефактов. Ведутся осторожные работы по документированию каждого элемента, чтобы сохранить информацию для будущих поколений. Впереди — генетические и антропологические исследования, которые могут подтвердить родственные связи между погребёнными и дополнительно обогатить картину жизни древних этрусков.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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